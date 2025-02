No se arrepiente: Actriz de Televisa hunde a Imanol Landeta y manda contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Mariana Botas, recientemente brindó una entrevista y bastante molesta dijo que no se arrepiente de las declaraciones que hizo en su podcast sobre las infidelidades, que habrían hundido a Imanol Landeta, al supuestamente haber expuesto que usaría a dos famosas celebridades de Televisa para ganar un reality show. La también presentadora mandó un contundente mensaje a quienes se molestaron.

Odemaris Ruiz, durante su participación en Envinadas, afirmó que fue engañada por un hombre que tenía en un pedestal, y aunque no dijo nombres, se cree que se trata de Landeta, pues señaló que le tiraba la onda, pero le pidió tiempo para usar a su compañera en un reality y ganar en base a la mentira de un romance, por lo que se dijo era Sandra Itzel, ya que estuvieron juntos en Las Estrellas Bailan en Hoy y se rumoró mucho una relación.

Tras esto, la exparticipante de Inseparables se pronunció indignada, señalando que no esperaba ese tipo de humillación de Mariana, Jessica Segura y Daniela Luján: "Eso está mal. Me pusieron un apodo horrible, Susy. Se burlaban. Se reían… Eso está mal". Por su parte, afirmaron que Imanol estaba furioso con sus amigas desde la infancia, debido a que tema que esto afecte su carrera, ya que sí dañó su reputación con el público.

Pero, mientras que los dos exintegrantes del programa Hoy estarían furiosos, la actriz de Una Familia de Diez acaba de dejar en claro que no dirá nada al respecto, porque considera que no hizo ningún mal, sino que se tomó el tema de manera incorrecta y ellas jamás señalaron a nadie ni hubo ofensas: "Si ella se puso el saco, es su tema. Nosotros ni le faltamos el respeto ni insultamos a nadie. No voy a seguir hablando de esto porque es un chisme que no tiene ni pies ni cabeza. No vamos a seguir dándole importancia".

De la misma manera, declaró que el público debía de tener más cuidado por como se tomaba las cosas, ya que ni ella o la integrante de Me Caigo de Risa o la actriz de Papás Por Conveniencia, hicieron unas acusaciones, destacando que no hablaban de nadie en específico ellas tres, y la invitada solo contó una experiencia pasada: "Más bien, hay que tener cuidado con cómo la gente lo recibe, porque si nosotros no dijimos el nombre de nadie, entonces no estamos hablando de nadie. No es un tema de sororidad ni de exponer a alguien".

A mí se me han caído miles de personas. Nosotras hemos contado miles de historias, de chismecito entre amigas. Ese era el tema, nunca fue exponer a nadie, pero se tomó de forma muy negativa", concluyó.

