Taylor Swift ignora a Blake Lively y la deja fuera de sus invitados al Super Bowl 2025; así se siente

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Blake Lively prefiere pasar desapercibida después de que su amiga Taylor Swift no la incluyera en la lista de invitados para asistir al Super Bowl 2025. Según reveló el medio DM, la relación de diez años entre ambas ha sido objeto de escrutinio en las últimas semanas, especialmente tras la controversia legal entre Lively y su coprotagonista y director de It Ends With Us, Justin Baldoni.

Baldoni demandó a Lively por difamación con una reclamación de 400 millones de dólares, acusándola de aprovechar su amistad con Swift para influir en la producción de la película. En un supuesto intercambio de mensajes de texto, Lively se refería a la cantante como su "dragón", sugiriendo su influencia en la industria. No obstante, fuentes cercanas afirman que Lively nunca tuvo intención de asistir al Super Bowl para evitar que su polémica empañara el gran evento de Swift y su pareja, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Taylor no está excluyendo a Blake ni enviando un mensaje con su decisión. Incluso si Taylor la hubiera invitado, Blake no habría asistido. No quiere eclipsar la gran noche de Taylor", afirmó una fuente cercana.

La tensión entre ambas también ha sido alimentada por informes de que Swift se siente utilizada por Lively tras haber sido arrastrada involuntariamente al conflicto legal con Baldoni. Se afirma que la cantante desconocía los detalles de la disputa hasta que su nombre apareció en la demanda.

A pesar de ello, Lively podría verse obligada a retomar la vida pública en los próximos meses para promocionar Another Simple Favor, secuela de la película de 2018 A Simple Favor, que se estrenará en mayo de 2025. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la actriz prefiere mantenerse alejada del foco mediático por ahora, refugiándose en su hogar en Nueva York junto a su esposo, Ryan Reynolds, y sus cuatro hijos.

Blake está enfocada en su familia y en sus hijos en este momento. No quiere lidiar con más estrés", reveló otra fuente.

Swift y Lively han sido inseparables durante la última década, con la cantante incluso mencionando a los hijos de la actriz en su música. No obstante, el escándalo legal ha generado fricciones entre ellas, con informes que indican que Swift se sintió "desconcertada" al enterarse de que Lively la había mencionado como su "dragón" en conversaciones relacionadas con la película.

Según fuentes, Swift también se sintió sorprendida al descubrir que Lively ha usado su nombre para obtener ventajas dentro de la industria cinematográfica, incluyendo presionar para la utilización de su música en el tráiler de It Ends With Us.

Taylor no tenía ninguna participación en la película y nunca estuvo involucrada en las decisiones creativas. De hecho, ni siquiera vio la película hasta que estuvo en los cines", aclaró una fuente cercana a la artista.

A pesar del distanciamiento, el público sigue atento a la evolución de su amistad. Mientras Swift se prepara para celebrar con Kelce en el Super Bowl, Lively sigue enfrentando las consecuencias de su batalla legal, que podría tener un impacto duradero en su carrera y relaciones personales.

Fuente: Tribuna