¿Terminó con Gabito Ballesteros? Belinda rompe el silencio y habla de romance con político

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores sobre su vida priva, Belinda ha decidido brindar una entrevista, en la que rompió el silencio de si es verdad o no que se encuentra iniciando un romance con poderoso político de Puebla. De la misma manera, la exactriz de Televisa quiso dejar en claro como se encuentra su corazón en estos momentos y si es que terminó con Gabito Ballesteros para estar con su aparente nuevo amor.

Recientemente en Ventaneando se dijo que la famosa actriz y cantante estaba comenzando una relación sentimental con el político originario de Puebla, José Luis García Parra. Supuestamente esto comenzó en el mes de diciembre, mientras que la joven estaba grabando el video de La Cuadrada, su tema con Tito Double P, en la Hacienda de Chautla. En los últimos días han comenzado a salir imágenes que comprobarían lo dicho por el programa antes mencionado.

Después de tantos dimes y diretes, Belinda ha decidido desmentir a Pati Chapoy y a todo su equipo del vespertino de TV Azteca, afirmando que a ella la relacionan siempre con todo el mundo, y que hay una obsesión por emparejarla, cuando es completamente lo contrario a lo que ella es: "Me relacionan con todo el mundo. Me relacionan con todos mis amigos, con todas las personas con las que estoy, siempre, es algo que no sé porque hay esa obsesión de ponerme siempre a personas

La reconocida actriz de Bienvenidos Al Edén declaró que ella es una mujer 100 por ciento soltera, y negó su traición a Kenia Os con Gabito, mencionando que ella sale a comer con amistades y hace poco la relacionaron con uno, pero que no es así, que ella siempre va a demostrar el cariño por su gente: "Soy una mujer soltera, no tengo hijos, nunca he dejado a una familia. Soy una mujer que tiene todo el derecho de salir con quien quiera. Tengo muchos amigos, mucha gente que quiero, con la que voy a cenar y voy a componer música".

Tras esto, dejó en claro que contrario a su relación con Christian Nodal, en el que compartían la mayor parte de sus cosas juntos, ahora, en caso de tener una relación sentimental, no piensa compartir nada de eso y lo mantendrá para ella, enfocándose 100 por ciento en darle visibilidad a sus proyectos: "No voy a hablar de mi vida privada. Y si algún día tengo una relación lo voy a mantener para mi, porque es lo más sano y es mi decisión. Me enfoco en mi trabajo, en mi música, en las cosas que yo hago"..

Y pues, que digan lo que quieran, nunca lo van a dejar de hacer, siempre van a seguir hablando, inventando o haciéndose películas o fantasías. La única que sabe de mi vida soy yo y la voy a mantener privada", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui