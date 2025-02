Vidente 'contacta' a Julián Figueroa; pide a Maribel Guardia perdone a Imelda Garza Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el polémico futurólogo, Ramsés Vidente, se presentó en una entrevista en vivo, en donde dijo que pudo contactar a Julián Figueroa, y que este desde el más allá tomó control de su ser para enviarle un contundente mensaje a su madre y a su esposa. Al parecer el fallecido cantante y actor le pediría a Maribel Guardia que comprenda y perdone a Imelda Garza Tuñón, que ambos así la conocieron y aceptaron.

Hace casi tres semanas que la reconocida actriz de Corona de Lágrimas demandó y le quitó a su exnuera, Imelda, a su hijo, José Julián Figueroa, bajo los alegatos de que era incapaz de cuidar del menor por sus problemas de adicción al alcohol, a las drogas y comportamientos inadecuados enfrente del su nieto. Garza Tuñón ha negado rotundamente tener estos problemas y le ha suplicado a Guardia que le regrese a su hijo.

En medio de estos dimes y diretes, a través del canal de YouTube de Angélica Palacios, el futurólogo en vivo dijo que entraría en un trance para poder contactar en el más allá al actor de Mi Camino Es Amarte. Después de varios segundos, Ramsés afirmó que estaba hablando a través de él el espíritu del fallecido actor, y le estaba haciendo saber tanto a su madre como a la que fue su esposa en vida que deben de parar esta pelea y llegar a un acuerdo de inmediato.

Según el vidente, que en el pasado dijo que él predijo la muerte del hijo de Joan Sebastian, comenzó a decir que Julián quiere que ya acaben con la demanda, porque lo único que están haciendo es que su hijo esté sufriendo mucho, recordando a Maribel que le encargó a su hijo para que llevara paz a su vida: "Hagan la paz, no sé mamá por qué estás haciendo esto, yo te los encargué en buen plan a los dos sé que estás muy preocupada pero hay maneras, yo sabía cómo era Imelda y tú también sabías, no le ocasiones el mismo trauma que a mí con la pérdida de mi papá".

Finalmente, declaró que el actor de Televisa también está sufriendo mucho y no puede descansar en paz desde que ve como su hijo sufre demasiado al no poder estar con su madre y ver como ambas mujeres se están peleado de esta manera tan feroz: "Me estás provocando un gran dolor, esto es un trauma y lo haces para proteger, pero estás provocando el mismo dolor, a lo mejor mi hijo no llora, pero estás provocando el mismo dolor cuando yo perdí a mi papá, le están haciendo el mismo trauma que me ocasionaron a mí".

Fuente: Tribuna del Yaqui