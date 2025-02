VIDEO: Pasajera amenaza a conductor de Uber con hacerle falsa acusación de acoso en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales ha causado indignación, luego de que una mujer amenazara a un conductor de Uber con una falsa acusación de acoso para obligarlo a avanzar. El material, compartido en rede sociales muestra al chofer manteniendo la calma mientras la pasajera le exige de manera agresiva que continúe con el viaje: "Apúrate, apúrate", grita la mujer mientras le recrimina que debe llegar a su trabajo.

Ante esta situación el conductor le responde con serenidad: "Perdón, pero yo no voy a manejar así", incluso da por cancelado el viaje y le pide que baje del vehículo: "Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor". No obstante, en lugar de hacerlo, la pasajera realiza una llamada en la que inventa una denuncia por acoso: "Estoy sobre Avenida Revolución, y el conductor de Uber en donde vengo me viene acosando".

Durante la llamada, insiste en su acusación, asegurando que el joven le hizo comentarios inapropiados y que se negó a avanzar hasta que ella accediera a sus supuestos comentarios. Finalmente, lo amenaza con represalias legales: "Avanza o te avientas 5 años de cárcel". Esto causó enojó en los internautas, quienes aseguraron que de no llevar cámaras, el afectado podría haber terminado en prisión.

Señalan a la mujer equivocada

Poco después usuarios identificaron a la presunta pasajera como una mujer llamada Leydy González. Sin embargo, dicha persona tuvo que salir a desmentir la acusación a través de un video en el que aclaró que la estaban confundiendo y que no tenía relación alguna con el incidente. "Hago este comunicado para que sepan que no soy la Leydy González que están funando en TikTok. Apenas si voy sabiendo del tema", explicó.

A pesar de la confusión, la joven tomó la situación con humor y pidió a los internautas que dejaran de enviarle mensajes de odio. Este caso ha generado debate en redes sobre el peligro de las acusaciones falsas y la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse los conductores de plataformas de transporte ante situaciones de este tipo.

