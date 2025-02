Wendy Guevara expone incómodas verdades de Ricardo Peralta y Gomita con Karime Pindter

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de guardar silencio y hacer un llamado de un alto al hate, Wendy Guevara, acaba de dejar de lado las cordialidades y decidió lanzarse en contra de sus excolegas, Ricardo Peralta y Gomita, destacando que no va a dejar que engañen al público, exponiendo incómodas verdades de sus colegas en su reciente participación en el podcast de Karime Pindter, al lado de Nicola Porcella.

Todo el cuarto 'Tierra' fue sumamente detestado por la población mexicana en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, pues lejos de crear contenido, se la pasaron haciendo estrategias contra el team 'Mar', hablando pestes de sus compañeros y criticaron movimientos sociales muy importantes, siendo tachados en su mayoría de machistas y misóginos. Ricardo, creó una mini serie en su canal de YouTube para aclarar todas estas indignantes situaciones.

Pero, decidida a exponer las mentiras que Peralta dijo en su serie, Esta Historia Ya Se Contó y también dejar en claro que lo dicho por Araceli Ordaz sobre que Karime comenzó una campaña de desprestigio en su contra y su empresa de representantes la abandonaron por no seguir su guion de apoyo, era una completa mentira, declarando que toda la realidad es lo que se vio dentro del reality show de Televisa.

Guevara señala que no alimenta el hate porque hay comentarios terribles, pero señaló que no considera justo que quieran limpiarse las manos sin consecuencias mintiendo: "Se hacen las buenas personas y los que digan: 'Ay, no, es que no eres la persona que eres ahí adentro'... ¡No, sí eres!, afirmando que no es posible mantener un personaje por tanto tiempo y la verdadera personalidad de cada quien siempre sale a relucir, afirmando que deberían de ofrecer una disculpa en vez de hacerse las víctimas.

De igual forma, Guevara en Karime Kooler resaltó que Gomita debería de recordar que si la corrieron de la empresa de representantes no fue por no apoyar a Karime, sino por el hecho de que habló pestes de su dueño, Joel: "La corrieron de la agencia porque se fue con un cliente de Joel y lo brincó. Otra cosa, mandó audios a una persona hablando mal de Joel. Por eso la corrieron". La actriz de Un Amor Viejo En París mencionó que si ellos deseaban dar otra narrativas hubieran actuado diferente: "¿Dónde cabe en la cabeza, qué pen... decir: 'Yo sé que esto no lo van a pasar'?

Fuente: Tribuna del Yaqui