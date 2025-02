Belinda lanzaría fuerte indirecta contra Nodal al hablar de su vida amorosa: “Yo no dejé ninguna familia”

Ciudad de México. - La cantante Belinda se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a su reciente sencillo La Cuadrada y a los rumores sobre su vida privada, luego de que el programa Ventaneando la vinculara sentimentalmente con el político poblano José Luis Parra García.

En una reciente emisión, Ventaneando transmitió imágenes de Belinda junto a Parra García en el Aeropuerto de Puebla, señalando que ambos regresaban de Huatulco tras asistir a una boda. Además, en redes sociales circuló un video en el que aparecen juntos en un evento morenista celebrado en diciembre de 2024, lo que indica que su cercanía no es reciente.

Hay que señalar que Belinda, quien recientemente se recuperó de una crisis de salud derivada del exceso de trabajo, decidió romper el silencio y aclarar su relación con Parra García. En una entrevista para POSTA de Nuevo León, negó que sean pareja y lo definió como un “amigo”.

Sin embargo, su declaración generó controversia, pues algunos usuarios interpretaron su respuesta como una indirecta hacia su expareja, Christian Nodal:

Siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos. Soy una mujer soltera, no tengo hijos, no he dejado a una familia ¡nunca! Soy una mujer que tiene el derecho de salir con quien yo quiera. Son temas a los que ya estoy acostumbrada, no sé por qué hay esa obsesión conmigo de ponerme siempre a personas”.