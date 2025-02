Coco Máxima destroza a Karla Sofía Gascón: "Lo hubiera representado de manera espectacular"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los aspectos más criticados por la gente, sobre la cinta de Emilia Pérez (además de los polémicos tuits emitidos por Karla Sofía Gascón, protagonista de la cinta) es el hecho de que el director, de la cinta Jacques Audiard, no eligió a un casting mexicano para la película, siendo que en su mayoría eran actores de otros países, como estadounidenses y españoles, siendo éste el caso de la estrella principal.

Esto no significa que, al momento, de comenzar la filmación, no se haya reportado la presencia de mexicanos intentando trabajar en la película, como es el caso de Coco Máxima, una actriz trans nacional que fue rechazada, mientras que Gascón fue elegida para tener el papel de ‘Emilia Pérez’. Recientemente, la famosa brindó una entrevista en la que habló sobre el proyecto y reveló que ella habría hecho las cosas muy distintas.

Coco Máxima hunde a Karla Sofía Gascón

Créditos: Internet

Según lo dicho por Máxima, al ser mexicana, ella se habría encargado corregir muchas cosas que están mal en la cinta, con respecto a la cultura de la República Mexicana: “Yo si hubiera tenido el papel creo que lo hubiera representado de una manera espectacular, creo que hubiera metido mano en muchas cosas incorrectas, musical y todo. No manches, soy mexicana y creo que más bien lo que quería el director es que no hubiera mexicanos que metieran mano, por eso mismo no me dieron el personaje”, señaló.

Pese a lo ya mencionado, Coco aclaró que se sentía contenta por toda la visibilidad que Emilia Pérez estaba recibiendo, sobretodo porque de alguna manera le proporcionaba visibilidad a la comunidad trans. Asimismo, lanzó una respetuosa crítica hacia Gascón, quien desde su perspectiva se estaría autodestruyendo: “Necesita reajustar muchas cosas psicológicamente porque quiere borrarse, o sea, ella misma se está borrando”.

Coco Máxima hunde a Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Créditos: Internet

La histrionista señaló que considera que Karla Sofía Gascón se estaría autodestruyendo por cuestiones que aún no ha logrado sanar, así como también aseguró que no habría tenido un proceso de transexualidad genuina, sino uno mucho más superficial: “Necesita reajustar muchas cosas psicológicamente porque quiere borrarse, o sea, ella misma se está borrando (…) se está autodestruyendo con ego, con frustraciones, con heridas que no ha sanado y que justo no le dejan incorporarse a lo que la comunidad necesita”, sentenció Máxima.

Fuentes: Tribuna