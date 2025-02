David Schwimmer, de 'Friends', pide a Elon Musk exiliar a Kanye West de X por decirse Nazi

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido actor, David Schwimmer, que es reconocido por su papel estelar en Friends, recientemente demostró que es un hombre intolerante a los discursos de odio, pues mandó contundente mensaje a uno de los hombres más ricos en el mundo y dueño de una de las más grandes redes sociales, Elon Musk. La estrella de 50 años pidió el exilio de X, antes conocido como Twitter, del polémico rapero, Kanye West, después de que dijera que es Nazi.

A través de sus redes sociales, como X e Instagram, Kanye compartió un mensaje alarmante que escandalizó a millones alrededor del mundo. Pues en este aseguró que él amaba y respetaba a Adolf Hittler, y se catalogó a él mismo como un Nazi. Este mensaje dejó a millones en shock, debido a que él al ser un hombre de color, que es básicamente algo que el difunto Füher de Alemania odiaba, en vez de alabar las acciones de Adolf, debería de repudiarlas.

Ante esta situación, el querido intérprete de 'Ross Geller', decidió tomar cartas en esta inesperada situación, debido a que señaló que aunque no se puede evitar que la gente piense de esa manera y externe su odio al mundo, sí se puede disminuir su difusión, y por eso le mandó un mensaje a Elon: "Esto es tan 2022. No podemos detener a un intolerante trastornado de escupir bilis ignorante llena de odio... pero PODEMOS dejar de darle un megáfono, Sr. Musk".

Esto dijo Kanye. Instagram @_schwim_

Mediante su cuenta de Instagram, el actor de Only Murders In The Building, señaló que West tiene millones de seguidores en X, más de los judíos en el mundo, por lo que cree que el que sea eliminado de la red social y ya no se le permita tener una cuenta en esta plataforma, es una manera de hacer saber lo terrible de su discurso, y evitar que se propague más la discriminación y odio de este: "Kanye West tiene 32.7 millones de seguidores en tu plataforma, X, eso es el doble de personas que el número de judíos que existen. Su enfermo discurso de odio da como resultado violencia de la VIDA REAL contra los judíos".

Schwimmer declaró que el exesposo de Kim Kardashian lo había sorprendido, pues el declararse Nazi es querer eliminar incluso a su propia raza, y señala que el "silencio es complicidad", por lo que pide a todos se alcen para denunciarlo y a Elon para que bloqueé su oportunidad de seguir transmitiendo ese tipo de mensajes: "No sé qué es peor, el hecho de que se identifique como un nazi (lo que implica que quiere exterminar a TODAS las comunidades marginadas, incluyendo la suya propia) o el hecho de que no hay suficiente indignación para eliminarlo y prohibirlo de todas las redes sociales en este momento".

David quiere a Kanye fuera de redes. Instagram @_schwim_

Fuente: Tribuna del Yaqui