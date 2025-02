'Exatlón México': Crecen las tensiones y se cancelan eliminaciones, ¿le ganan a Alemania?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conforme se acerca la gran final, en Exatlón México todos sus integrantes se mantienen al borde y las tensiones siguen creciendo, debido a que cada competencia es una oportunidad para alcanzar los dos millones de pesos que vienen al ganar el reality deportivo. Pese a que cada domingo sale un atleta, este domingo 9 de febrero del 2025, se han cancelado las eliminaciones por el Duelo Internacional, ¿acaso México le ganará a Alemania?

El pasado viernes 7 de febrero, las cosas dentro de la competencia de TV Azteca se mantuvieron normales y los rojos y azules corrieron para tratar de ganar la primera de cinco series de Supervivencia, en la cual se define si los hombres colorados se van a duelo de eliminación, con riesgo a salir uno de ellos, o si serán las mujeres del traje aqua las que deberán de enfrentarse entre ellas hasta dejara a una fuera.

Pero, pese a que sí se están jugando las competencias para saber si serán los rojos o los azules los que estén en problemas y vayan a perder a uno de sus elementos, el presentador del reality deportivo, Antonio Rosique, informó que este domingo no habrá eliminación, y será hasta el próximo domingo 16 de febrero que otro atleta pierda la oportunidad de poder alzar el trofeo y quedarse con la millonaria suma de dinero que se da de premio.

Hasta el momento, el equipo de Evelyn Guijarro le dieron la vuelta a sus colegas, y pese a que perdieron La Villa 360, teniendo que regresar una vez más a Las Barracas, ya obtuvieron el primero de los tres triunfos que necesitan para salvarse del duelo de eliminación, tomando la ventaja hasta el momento. La noche de este domingo se verá la segunda competencia por sobrevivir una semana más dentro, pero no habrá eliminación, sino que se verá el Duelo Internacional.

Según los rumores e informes que fueron dados por el canal d YouTube de Proyecto TV, se sabe que los mexicanos van a tener mucha presión en sus hombres y habrá más de una discusión por los puntos, pero que aparentemente al final no les afectaría y terminarían venciendo a su competencia: los alemanes. Cabe mencionar que hasta el momento, el triunfo del equipo mexicano no es más que simples especulaciones, y no será hasta esta noche que se sepa la verdad.

Fuente: Tribuna del Yaqui