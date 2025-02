Kanye West desata controversia al lanzar tuits contra Taylor Swift durante el Super Bowl LIX

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Mientras el mundo del deporte se centraba en el Super Bowl, Kanye West no dejó que el evento lo distrajera de su actividad en redes sociales. El rapero utilizó X, antes Twitter, el domingo para criticar a su eterna rival, Taylor Swift, además de compartir comentarios con tintes antisemitas.

West escribió: "SI SE TRATA DE LA CULTURA... ¿POR QUÉ DEJAMOS QUE SE VEA A TAYLOR SWIFT EN LA TELEVISIÓN CANTANDO UNA CANCIÓN SOBRE DERRIBAR A UN HOMBRE NEGRO Y ACUSARLO DE COSAS QUE PUEDEN DERRIBAR A UN HOMBRE NEGRO DE POR VIDA?". La publicación parecía hacer referencia a la reciente aparición de Swift en los Grammy, donde fue captada bailando la canción Not Like Us de Kendrick Lamar, un tema que forma parte de la disputa entre Lamar y Drake.

Pero eso no quedó ahí, pues Lamar también fue blanco de críticas por parte de West, quien comentó: "KENDRICK ESTÁ SIENDO UTILIZADO POR ESTOS BLANCOS Y JUDÍOS Y YO TAMBIÉN". Sus declaraciones se sumaron a una serie de tuits polémicos que abarcaban ataques contra diversas celebridades, comunidades y temas sensibles.

A raíz de sus publicaciones, X/Twitter añadió una advertencia en su perfil, indicando que su cuenta contenía "contenido potencialmente confidencial". West respondió instando a Elon Musk, propietario de la plataforma, a permitirle continuar tuiteando sin restricciones.

West expresó: "MIENTRAS TUITEO EN PALABRAS CLAVE Y BESO A ELONS Y LE RUEGO QUE NO CANCELE MI CUENTA". Posteriormente, el rapero publicó un video en el que aparecía más calmado y trataba de transmitir tranquilidad a sus seguidores. "Sé que todos ustedes están pensando que estoy pasando por algo en este momento", comentó en el video. "Pero te digo con calma que estoy en un buen espacio, realmente estoy en un espacio positivo, es catártico".

A pesar de la ola de condenas que recibió en redes sociales, West aseguró que no se arrepiente de sus comentarios. "Saqué mis ideas, eso es todo lo que sucedió y eso fue muy liberador para mí", afirmó. "Y valió la pena todo para hacer eso".

En otro video, West mencionó haber visto a Kodak Black usando una cadena de su marca Yeezy, lo que interpretó como una señal para viajar y ofrecer ayuda a su colega en la industria musical. Sus acciones y declaraciones siguen generando debate en redes sociales, mientras el rapero mantiene su postura sin dar señales de retractarse.

Fuente: Tribuna