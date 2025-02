La Academia humilla a Karla Sofía Gascón: "Si fuera inteligente no iría a los Oscar"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Karla Sofía Gascón no solo ha sido abiertamente rechazada por el público de habla hispana, quienes decidieron darle la espalda a la actriz de Nosotros Los Nobles por la manera en la que reaccionaba tras recibir las críticas sobre lo mala que era Emilia Pérez, cinta que recibió fuertes críticas por abordar de forma negativa temas de suma importancia como la desaparición forzada, el narcotráfico y la transexualidad.

La actriz también fue abandonada por los propios miembros del staff de Emilia Pérez, Netflix, la editorial que lanzaría su biografía (Dos Bigotes) y la propia Academia, después de que salieron a la luz tuits que fueron considerados como racistas y xenofóbicos, entre otras cosas, lo que desató que todos en Hollywood le dieran la espalda, pese a que apenas hace unas semanas, la famosa parecía tener una buena acogida por todos en el extranjero.

Recientemente, el medio estadouonidense, Page Six emitió una entrevista en exclusiva con un miembro directo de La Academia, quien aseguró que tras pasar más de cuatro décadas en la industria cinematográfica jamás había visto algo como lo visto con Gascón y con el propio filme de Jacques Audiard: “En 40 años en este negocio, nunca he visto un debacle como ‘Emilia Pérez’”, disparó el informante.

Según lo dicho por la fuente, Netflix se estaría esforzando realmente por llevarse el Oscar a ‘Mejor Película’, pero el informante aseguró que el tema de la mala imagen proyectada por Gascón les estaría jugando una mala pasada, por lo que ahora solo podrían aspirar a ‘Mejor Película Extranjera’: “’Emilia Pérez’ ha terminado para la mejor imagen… implosionó. Todavía tiene una oportunidad para la mejor película extranjera, depende de si los votantes de La Academia quieren castigar a todo el elenco por el error de una mujer. Es tan triste y horrible para todas las personas que hicieron esa maravillosa película”, señaló.

Finalmente, la fuente lanzó un mordaz comentario enfatizando en el hecho de que lo mejor para la película sería que Karla Sofía Gascón se abstuviera de acudir a los Oscar, puesto de esta manera no estaría dañando a las de más personas que participaron en la creación de la cinta: “¿Crees que (el gremio de Actores de la pantalla) la dejarán pasar por la puerta de la alfombra roja? No la admiten en su templo. ‘Si ella fuera inteligente, no iría a los Oscar, lo cual es muy, muy despierto. En este punto, realmente no sabemos si Karla va a los Oscar. Netflix todavía está haciendo campaña activamente para las 13 nominaciones, lo único que es diferente que Karla no está haciendo nada”, insistió.

