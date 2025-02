Los memes no perdonan la actuación de Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans vibró con la emoción del Super Bowl LIX. En el intermedio del duelo entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, llegó uno de los momentos más esperados del evento: el espectáculo de medio tiempo. Esta vez, el encargado de tomar el escenario fue Kendrick Lamar, quien ofreció una actuación cargada de energía para algunos y aburrida para otros.

El rapero californiano interpretó éxitos como HUMBLE, Man at the Garden, All the Stars y Not Like Us, mientras el estadio se encendía con un impresionante despliegue visual, algo que parece no haber sido suficiente para los internautas que se burlaron de él con cientos de memes. Para su presentación, Lamar fue introducido por el legendario actor Samuel L. Jackson, conocido por sus icónicos papeles en películas como Avengers, Glass y Star Wars.

En lo deportivo, el marcador al medio tiempo favorecía a los Eagles, que dominaban el juego con un contundente 24-0 sobre los Chiefs. Este resultado avivó la esperanza de revancha para el equipo de Jalen Hurts, que aún recuerda la dolorosa derrota en el Super Bowl LVII hace dos años. Sin embargo, la actuación de Lamar no estuvo exenta de polémica. En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes celebraron la potencia del show y aquellos que esperaban un artista más orientado al gusto popular.

Los memes no tardaron en aparecer, comparando su presentación con la de leyendas como Michael Jackson y otros artistas de gran renombre en la historia del evento. El espectáculo tuvo una duración de aproximadamente 13 minutos, tiempo suficiente para que Kendrick Lamar dejara su huella en uno de los escenarios más importantes del mundo. Aunque aún se esperan cifras oficiales, se estima que más de 100 millones de espectadores en Estados Unidos sintonizaron el show, consolidando una vez más el impacto global del Super Bowl.

Fuente: Tribuna