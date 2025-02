Super Bowl LIX: Kendrick Lamar lleva su enemistad con Drake a su show de medio tiempo

Comparta este artículo

Louisiana, Nueva Orleans. - El rapero Kendrick Lamar aprovechó su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LIX para continuar su disputa con Drake, aunque mantuvo su actuación apta para el público familiar. El evento, celebrado en el Caesars Superdome de Nueva Orleans el domingo, contó con una vibrante presentación del artista de 37 años, quien incluyó varios de sus éxitos más recientes.

Samuel L. Jackson abrió el show caracterizado como el Tío Sam, preparando el escenario para la entrada de Lamar. El rapero interpretó temas como Squabble Up, Humble, DNA, Euphoria y Man at the Garden. La puesta en escena incluyó un vehículo negro y un grupo de bailarines vestidos de rojo, azul y blanco, evocando la bandera estadounidense.

Además, a mitad de su actuación, como ya es costumbre en este evento, Lamar invitó al escenario a su amiga y colaboradora SZA, con quien interpretó Luther y All the Stars. Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó cuando Lamar cantó Not Like Us, tema en el que apunta directamente contra Drake. Aunque omitió algunas palabras polémicas, el rapero insinuó fuertemente sus acusaciones contra el canadiense.

El espectáculo cerró con la aparición de DJ Mustard para TV Off, dejando fuera su colaboración de 2014 con Taylor Swift, Bad Blood, lo que pudo haber decepcionado a los seguidores de la cantante.

Días antes del evento, Lamar había adelantado en la conferencia de prensa del Apple Music Super Bowl Halftime Show que su presentación destacaría su estilo narrativo característico. "Siempre me ha apasionado contar historias a través de mi música y llevar eso a cualquier escenario", declaró el rapero.

Es necesario señalar que la enemistad entre Lamar y Drake se intensificó en 2024 con una serie de canciones de confrontación, incluyendo Family Matters y Euphoria. Sin embargo, fue Not Like Us la que consolidó a Lamar como el presunto ganador de la disputa, debutando en el número 1 del Billboard Hot 100 y obteniendo cinco premios Grammy en 2025, incluyendo Canción del Año y Grabación del Año.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX no solo reafirmó el dominio de Lamar en la escena del rap, sino que también dejó claro que su batalla con Drake sigue siendo un tema candente en la industria musical.

Fuente: Tribuna