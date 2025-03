¿Desesperada? Blake Lively contrata a exagente de la CIA en medio de su disputa con Baldoni

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Blake Lively dio un paso contundente en su batalla legal contra Justin Baldoni al contratar a Nick Shapiro, ex subjefe de personal de la CIA y asesor principal del exdirector John Brennan, como su gerente de crisis de relaciones públicas. La medida busca fortalecer la estrategia legal de la actriz mientras continúa su demanda contra Baldoni por acoso sexual y represalias.

El equipo legal de Lively, representado por el bufete Willkie Farr & Gallagher, confirmó la noticia al medio Page Six el viernes. "El equipo de litigios de la Sra. Lively contrató al Sr. Shapiro para asesorar sobre la estrategia de comunicaciones legales para la demanda en curso por acoso sexual y represalias que ocurre en el Distrito Sur de Nueva York", declararon en un comunicado. Variety fue el primer medio en reportar la contratación.

Para quien no lo sepa, Nick Shapiro cuenta con una trayectoria impresionante, acumulando más de 15 años de experiencia en gestión de crisis, seguridad nacional y comunicaciones estratégicas, incluyendo su labor en la Casa Blanca como Asesor Principal de Contraterrorismo y Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama. Actualmente, Shapiro lidera la organización benéfica All Hands and Hearts.

El refuerzo en el equipo de Lively llega mientras la actriz de 37 años se prepara para su juicio contra Baldoni, coprotagonista y director de la película It Ends With Us, basado en la novela homónima de Colleen Hoover. El juicio está programado para marzo de 2026.

Para entrar en contexto, el conflicto legal entre ambas estrellas estalló en diciembre pasado, cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual y de orquestar una campaña de difamación pública en su contra. En respuesta, Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda, demandando al New York Times por difamación y a Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por 400 millones de dólares, alegando difamación y extorsión.

Baldoni, de 41 años, también afirmó que Lively lo presionó para tomar el control creativo de It Ends With Us y que sus desacuerdos sobre el corte final de la película generaron tensiones en el set. Además, su abogado aseguró que las consecuencias emocionales y financieras de la batalla legal han sido devastadoras para su cliente.

El conflicto tomó aún más relevancia cuando, antes del estreno de la película en agosto de 2024, circularon rumores sobre las crecientes fricciones entre Lively y Baldoni. La actriz también fue criticada por promover su línea de cuidado del cabello durante la campaña de marketing de la película, que trata temas sensibles como la violencia doméstica. Ante las críticas, Lively defendió sus acciones, asegurando que sus promociones no restaban importancia a los mensajes centrales de la película. A medida que el juicio se acerca, la incorporación de Nick Shapiro a su equipo subraya la determinación de Blake Lively para enfrentar esta compleja batalla legal con una estrategia sólida y bien estructurada.

Fuente: Tribuna