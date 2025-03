Exesposa de Daniel Bisogno niega que Michaela Bisogno quedó protegida con un testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La excolaboradora de TV Azteca y empresaria, Cristina Riva Palacio, recientemente brindó una entrevista con la periodista Matilde Obregón, en la que habló con respecto a todo lo que pasó durante la enfermedad de su exesposo, el reconocido presentador, Daniel Bisogno, y lo que ahora pasa en la familia. Inesperadamente, negó la protección de su pequeña, Michaela Bisogno, por un testamento, ya que confesó que no existe tal documento.

Alex Bisogno, hermano del presentador de Ventaneando, solo unos días después del fallecimiento del también actor, brindó varias entrevistas en las que en todas afirmó contundentemente que dejó un seguro de vida para la niña y todo lo necesario para asegurar que concluya sus estudios por lo menos hasta la Universidad, resaltando que para él, la menor era prioridad y la dejó protegida por todas las de la ley.

Pero ahora, Cristina en la entrevista negó que haya un testamento en el que Michaela sea la única beneficiaría, aclarando que tanto su hija como el padre y hermana de Bisogno están protegidos, pero por un papel, no un testamento como tal: "No (dejó testamento), pero dejó escrito, cosa que se le va a respetar al cien por ciento. Todos sabíamos, él siempre ayudó en su casa, eso se seguirá haciendo y lo de la niña. Destacó que lo principal y que tiene asegurado al 100 son los estudios: "Lo de la escuela está cien por ciento listo, eso es un seguro que se pagaba, eso ya está resuelto al cien por ciento".

Riva Palacio señaló que su relación con el expresentador de Al Extremo y el resto de la familia del actor de El Tenorio Cómico, es excelente y siente que en realidad no hay algo que la llegue a sospechar que se desate alguna pelea entre ambos y sabe que van a respetar esa última voluntad: "La verdad es que no, yo creo que no hay nada de qué preocuparse de eso, más que hacer y hacer y hacer papeles, es la única preocupación como tal".

La exesposa del actor de Lagunilla, Mi Barrio, dejó en claro que tanto ella como su excuñado están juntos haciendo todos los trámites para dejar establecidos los bienes y el dinero que dejó Daniel, pero siguiendo lo que les dijo a ambos antes de morir y que dejó en un papel, destacando que aunque no esté notariado no van a moverle nada: "Lo estamos viendo Alex y yo. La verdad es que ahora nos toca la labor horrorosa de empezar a ver ese tipo de trámites. Lo tenemos que hacer para poder empezar con nuestro duelo verdadero, entre más rápido hagamos todo eso, más rápido vamos a empezar en nuestro duelo".

No tenemos ninguna discusión en nada. Sabíamos perfectamente porque a los dos nos lo dijo juntos y separados", concluyó sobre el tema de la herencia.

