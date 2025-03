Niega Galilea Montijo conocer al 'Capi' Pérez: Conductora de 'VLA' dice "son payasaditas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Galilea Montijo se convierte en noticia tras declaraciones hechas durante su participación en el podcast de Karime Pindter, recientemente exconcursante de La Casa de Los Famosos México 2024, quien preguntó a la conductora del programa matutino Hoy que si debiera elegir entre unirse a Sale el Sol o Venga la Alegría cuál sería la opción que tomaría, agregando si le gustaría trabajar con 'El Capi', por lo que Montijo respondió que no lo conoce.

"Ni los conozco, nunca los he visto en mi vida porque a esa hora, a qué hora vas a estar viendo televisión, yo no veo ni los programas de otro lado porque estoy metida en mi chamba", fue la escueta respuesta de la famosa que comparte pantalla con Andrea Legarreta y Raúl Araiza. Sin embargo, a pesar de que hasta el momento no ha salido a expresar su opinión Carlos Alberto Pérez también conocido como 'El Capi' quien sí lo hizo fue una de sus compañeras.

Flor Rubio mencionó a través de su programa en YouTube que la actitud de Montijo son "payasaditas de conductoras importantes" y añadió que no conocer al 'Capi' es como no vivir en este mundo, dejando en claro que la idea le parece absurda y dijo que en caso de ser real la también actriz no vive en este mundo. Además, señaló que Montijo debe ubicar a la competencia y que así como ella es una figura representativa de Televisa él lo es de TV Azteca.

"“Es una figura muy importante en TV Azteca, como lo es Galilea para Televisa. No conocer al Capi es como no vivir en este mundo. Si de verdad no lo conoce, no vive en ese mundo”, son algunas palabras que expresó Rubio que en la actualidad tiene 53 años y ya varios años trabajando en la televisión mexicana, así como en programas de radio empezando por Fórmula Espectacular.

“No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es. No es cuestión de competencia ni nada, me lo hicieron saber porque él se burló de nosotros, algo dijo y yo pensé, la competencia la traen ellos en su cabeza”, subrayó Galilea ante Karime. Por el contrario, el conductor Pedro Prieto compartió un fragmento de una entrevista que le realizó tiempo atrás a Alberto Pérez el cual declaró que sí existía la posibilidad de que Montijo no le reconociera.

