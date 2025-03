¿Pleito con José Eduardo Derbez? Vadhir revela la verdad de su ausencia a bautizo de Tessa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Vadhir Derbez, acaba de presentarse en TV Azteca para promocionar su nuevo proyecto, sin embargo, temas familiares fueron inevitables y tuvo que revelar la verdad con respecto a si tuvo fuerte pleito con su hermano, José Eduardo Derbez, y confiesa el porque, junto a toda su familia, se ausentó del bautizo de Tessa González, su sobrina, hace dos semanas.

El pasado sábado 15 de febrero, el joven actor, junto a su actual pareja, Paola Dalay, vivieron uno de los mejores momentos de sus vidas, celebrando a su primogénita, pues la bautizaron a sus siete meses de nacida, eligiendo como sus padrinos a Victoria Fayad, la hermana menor de José Eduardo por parte de Victoria Ruffo y Omar Fayad, y su mejor amigo desde los dos años, Gilberto Loyo. Lo que mayormente llamó la atención de la fiesta fue la ausencia de Vadhir y el resto de los Derbez.

Ahora, durante una entrevista con Ventaneando, al cantante le fue imposible evadir el cuestionamiento con respecto a si había pelea entre él y su hermano que le impidiera asistir a dicho bautizo, a lo que declaró que todo fue por cuestiones de agenda como dijo Aislinn Derbez y que José Eduardo no se molestó: "Sí hubo unos temas de agenda, porque eso ya estaba eso súper hecho, de hecho hablé con mi hermano y todo. Él me aseguró que no pasaba nada. A parte, lo íbamos a ver unos días después, le celebramos algo con mi familia en Los Ángeles".

Una vez que dejó en claro que tanto él como su hermano estaban bien, se hizo del lado el tema, agregando que sus familias están más cercanas que nunca, pues sus respectivas madres, Victoria y Diana Prince, trabajaron lado a lado en su nuevo proyecto, Par de Ideotas, al igual que exparejas de Vadhir, destacando que para ellos era importante tener a gente importante a su lado: "De las mamás, teníamos que usar esa carta, no puede haber este rollo de no puedo. Llevo buena relación con mis exes y por ese lado me quedo tranquilo".

Finalmente, se tomó con humor el que dijeran que al fin se han independizado de su padre, Eugenio Derbez, destacando que tienen muchos años independizados, pero no le prestan atención y ahora para ellos, lo importante es tener a gente que quieran con ellos en este emprendimiento: "Es generar otro tipo de negocio diferente al medio artístico, a la actuación y aventarnos como empresarios. Como dice mi hermano, el chiste era llenar el lugar con gente que queremos mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui