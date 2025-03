Poblando la tierra: Elon Musk da la bienvenida a su supuesto hijo número 14

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El magnate tecnológico Elon Musk volvió a ser padre. Esta vez, dio la bienvenida a su cuarto hijo con Shivon Zilis, principal ejecutiva de Neuralink, según lo anunció la propia Zilis a través de X, la plataforma social propiedad de Musk. "Lo discutimos con Elon y, a la luz del cumpleaños de la hermosa Arcadia, sentimos que era mejor compartir directamente sobre nuestro maravilloso e increíble hijo Seldon Licurgo", escribió Zilis, de 38 años, el viernes. "Construido como un monstruo, con un sólido corazón de oro. Lo quiero tanto ??". Por su parte, Musk, de 53 años, respondió escuetamente con un "??" a la publicación.

Este anuncio también reveló el nombre del tercer hijo de la pareja, previamente desconocido, y confirmó que Bloomberg había informado correctamente en junio de 2024 sobre el nacimiento en secreto de un tercer hijo a principios de año.

Elon Musk, conocido tanto por sus avances en tecnología como por sus polémicas declaraciones, aclaró al medio Page Six que el nacimiento no fue un secreto. "En cuanto a 'padre en secreto', eso es falso. Todos nuestros amigos y familiares lo saben. El hecho de no emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa 'secreto'", afirmó. El interés del multimillonario por las tasas de natalidad ha sido ampliamente documentado. En respuesta a un artículo titulado "Elon quiere que tengas más bebés", Musk advirtió que "muchos países ya están muy por debajo de la tasa de reemplazo, y la tendencia es que casi todos lo estarán pronto".

El empresario tiene una numerosa familia. En noviembre de 2021, tuvo a los gemelos Strider y Azure con Zilis. Un mes después, él y la cantante Grimes dieron la bienvenida a su hija Exa Dark Sideræl a través de un vientre de alquiler. Además, comparte otros dos hijos con Grimes y seis más con su exesposa Justine Wilson.

Hay que decir que el nacimiento de Seldon parece elevar el número total de hijos de Musk a 14, aunque la cifra aún no es oficial, debido a la reciente polémica legal. La activista conservadora Ashley St. Clair, de 26 años, ha presentado una demanda de paternidad contra el CEO de SpaceX, solicitando la custodia exclusiva de su hijo de 5 meses. St. Clair aseguró que Musk es el padre ya que "no tuvo relaciones sexuales con ningún otro hombre durante el tiempo en que el niño fue concebido". Como parte de la denuncia, incluyó una foto sosteniendo a su bebé en el hospital, a lo que Musk supuestamente respondió: "Espero verte a ti y a él este fin de semana".

El caso ha avivado el interés público, especialmente después de que resurgieran intercambios en línea entre Musk y St. Clair, donde hacían alusión a diversas interacciones íntimas. Mientras tanto, Musk continúa expandiendo no solo sus proyectos tecnológicos, sino también su creciente familia.

Fuente: Tribuna