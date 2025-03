Revive escándalo entre Livia Brito y fotógrafo de Cancún; ella denuncia tocamientos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de cinco años del escándalo entre la actriz cubana Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda, en donde la famosa y su entonces pareja golpearon y despojaron de su equipo de trabajo al paparazzi, resurge un nuevo dato confesado por la famosa quien aseguró que Zepeda la tocó de forma indebida, siendo algo que no había confesado desde el momento en que ocurrieron los hechos.

En su momento, la modelo se vio envuelta en una problemática situación cuando un periodista le tomó fotografías sin su consentimiento mientras vacacionaba con su exnovio, ambos muy molestos confrontaron al hombre quien se negaba a borrar las imágenes capturadas. Finalmente, Brito fue demandada por agresiones y robo en 2020, la demanda fue desestimada pero sí obtuvo una compensación económica.

“Y una de las cosas que no se han dicho, yo creo que en la prensa, es que (…) cuando pasó el problema (…) él llegó y yo le pedí que borrara las fotografías, porque, pues, no quería, o sea, simplemente es mi vida, y es mi vida privada, y si no quiero que me tomes fotos, pues no tienes por qué tomar las fotos y publicarlas para lucrar con mi imagen sin mi consentimiento”, comentó la mujer de 38 años de edad.

Aseguró Brito que el fotógrafo con el que tiene una batalla legal la tocó indebidamente

Agregó la protagonista de telenovelas como 'La desalmada' y 'Mujer de nadie' que su primera reacción fue arreglar la situación con el aludido, sin embargo, él hizo tres demandas en su contra y así fue que ella procedió a demandarlo por invasión a la privacidad. Por otra parte, la señalada contó la mala experiencia que vivió ante la supuesta agresión que recibió en cuando estaba de vacaciones en Cancún.

“Cuando llegué, me tocó el pecho y me empujó, que eso fue una de las cosas que no se dijo y yo, antes de ser famosa, pues soy mujer y la violencia no va Es que yo intenté desde un principio dialogar con él, pero él quiso demandarme, hizo tres demandas en mi contra y yo no lo quería demandar, y al final, pues como él intentó y lo hizo, pues yo lo demandé por invasión a la privacidad”, dijo.

A su vez, relató que le ha ganado a Zepeda tres demandas y una continúa todavía hasta la fecha está en proceso, de igual modo, admitió que todo esto le ha dejado una enseñanza y confesó que ahora prefiere irse a pasar sus días libres en otro país, puesto que aquí dice la persiguen constantemente para tomarle fotos y así lucrar con los resultados de lo que es su carrera artística en la televisión mexicana.

Fuentes: Tribuna/Agencia de México