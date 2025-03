"Se desangra mi corazón": Cruz Martínez reacciona a muerte de padre de Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido musico y productor musical, Cruz Martínez, acaba de asegurarse devastado, sintiendo como "se desangra" su corazón, después de haberse enterado de la tan terrible muerte del que aún es su suegro, Víctor Villarreal Martínez, el padre de Alicia Villarreal, por lo que mediante sus redes sociales dejó un mensaje con el que muestra su tan afligida reacción a esta partida tan complicada.

El productor musical de Los Kumbia Kings se encuentra en medio de la disputa legal para el divorcio de Alicia, lo que aún lo hace su esposo y yerno del difunto Víctor, lo cual se podría extender una larga temporada, ya que aunado a la batalla para separarse de manera oficial, también están en disputa porque la cantante de rancheras acusa a Martínez de violencia intrafamiliar, a lo que él ha respondido con contundentes negativas.

Desgraciadamente, en medio de todo este drama familiar, en el que Cruz tacha de mentirosa a la intérprete de Te Aprovechas y asegura tener pruebas en su contra, para demostrar que no estaba diciendo la verdad en las declaraciones que dio ante la prensa, la expareja se encuentra enfrentando uno de los dolores más fuertes a lo largo de la vida de cualquier persona, la muerte de un querido padre o miembro de la familia. Este sábado 1 de marzo, se ha difundido el deceso de Víctor Villarreal.

Muere padre de Alicia. Instagram @ventaneandouno

Con 77 años de edad, Víctor perdió la vida, y según los informes, varios meses de haber estado hospitalizado en Monterrey. Pese a la pelea con Alicia, Martínez fue despedirse de a quien sigue su suegro, afirmando que siempre fue como un padre, destacando que el no estar ahí para decirle adiós de frente fue desgarrador: "Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí".

Finalmente, se cree que le enviaría un mensaje contundente a la intérprete de Ay Papasito, debido a que señaló que él tiene la conciencia limpia y por eso desde donde sea que esté se puede despedir y seguir adelante como a él le hubiese querido, pero siempre será como un segundo padre: "Se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz suegro. Víctor Villarreal".

Cruz se despide del padre de Alicia. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui