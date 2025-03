Se desfiguró: Tras caer en drogas, actriz de Televisa manda desgarrador mensaje en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber caído en las drogas y consumirse hasta que por desgracia terminó desfigurada, la reconocida actriz de Televisa y modelo, Carmen Campuzano, acaba de brindar una entrevista para Sale el Sol, en el que habló sobre la triste batalla legal entre Maribel Guardia y la joven actriz, Imelda Garza Tuñón. Recordando su trágica historia con el consumo de sustancias nocivas, mandó un desgarrador mensaje a ambas partes.

Siendo una de las mujeres más hermosas del mundo del espectáculo y en la cima de su carrera con modelando para marcas como Christian Dior o en melodramas como Mujer, Casos de la Vida Real, desgraciadamente, Campuzano como otras celebridades, se sumió en las adicciones y a causa de esto se desfiguró el rostro. Lastimosamente, sus adicciones a sustancias nocivas para la salud afectaron su rosto, específicamente su nariz, debido a que contrajo una bacteria llamada leptospirosis, que la hizo someterse a muchas cirugías que la dejaron irreconocible.

Ahora que se encuentra libre de estas sustancias por más de 10 años, durante su entrevista con Imagen TV, y al ser cuestionada sobre el caso de nuera y suegra, le mandó mensaje a la actriz de Princesas, en el que le externa que sí consume que lo admita y aproveche este momento para pedir ayuda y salir: "La chava es una mujer maravillosa y como todas las personas que llegamos a incurrir en este tipo de situaciones, no aseguro que esté consumiendo sustancias, pero si lo estás haciendo, pide ayuda".

La exparticipante de MasterChef Celebrity, le recalcó a la viuda de Julián Figueroa que está en el momento indicado para rehabilitarse, y recordando su propia historia desgarradora, le pide que no deje que avance más y le destruya la vida, especialmente por su hijo y hasta le ofreció su ayuda: "Es el momento antes de que el tiempo te coma, de que la adicción te consuma y consuma también la parte de la vida de tu hijo emocionalmente. Búscame, te ayudo Imelda querida".

Resaltando que ella no está culpando de nada a la actriz de La Rueda de la Fortuna, agregó que en caso de que no tenga el problema luche para demostrar la clase de persona que es y se aferre a lo bueno y en sus hijo, José Julián Figueroa, para darle una vida digna y libre de este tipo de dolores: "Si no estás consumiendo nada, entonces demuéstrale al mundo quién eres, ten a tu hijo maravilloso y que Dios te bendiga porque esto es muy turbulento".

Finalmente, le mandó un mensaje a la actriz de Corona de Lágrimas, en el que le externa que si en verdad tiene un problema busque la manera de sacarla, pero cobijándola con amor y si es inocente, que mejor busque la manera de acabar esto en paz y con arreglos para que ambas puedan disfrutar de su respectiva relación de abuela o madre con José Julián: "Que la apoye, pero que la cobije con amor, con entendimiento y obviamente va a tener que cobijar a su nieto y sino, va a tener que acomodar las cosas adecuadamente para que fluya la vida del niño de una manera favorable y feliz con su mamá".

Fuente: Tribuna del Yaqui