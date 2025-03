Actriz de Harry Potter abre perfil para adultos para postear contenido de extraño fetiche

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jessie Cave, conocida por su papel como Lavender Brown en la saga cinematográfica de Harry Potter, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar a través de Instagram que abrirá una cuenta en OnlyF*ns dedicada exclusivamente a su cabello. La actriz británica de 37 años publicó un video el lunes donde se le ve cepillando sus largos mechones castaños claros, explicándole a un hombre fuera de cámara, presuntamente su pareja, el comediante Alfie Brown, que planea crear "contenido sensorial" centrado en su cabello.

Estoy comenzando un OnlyF*ns para mi cabello", anunció Cave, admitiendo con humor que "es un nicho incluso para mí". A pesar de lo peculiar de la propuesta, alentó a sus seguidores a unirse a ella en lo que describió como "este extraño nuevo viaje".

Jessie Cave en Harry Potter. Foto: Internet

El hombre en el video, sorprendido, le preguntó si había investigado sobre este tipo de contenido. Cave, sin titubear, respondió: "No", pero afirmó con confianza que los suscriptores "quieren escuchar los sonidos" del cepillado y el movimiento de su cabello. "¡Bueno, no lo regales!", exclamó Alfie, al ver cómo Jessie demostraba lo que planea ofrecer en la plataforma. Ella replicó: "Necesito decirle a la gente lo que ofrezco".

Con una mezcla de nervios y humor, la actriz declaró que "esto podría hacer mucho dinero", dejando claro que su contenido estará enfocado en la estética capilar y no incluirá desnudos. "No habrá pies ni traseros", aseguró. Además, su biografía en OnlyF*ns refuerza este mensaje: "Ex actriz, escritora, garabato de Harry Potter y ahora especialista en cabello largo de Only*ns. Hago CONTENIDO DE CABELLO DE NICHO que puede que te guste bastante. ¡Qué mágico! Los búhos caen casi todos los días".

Actriz de Harry Potter abre perfil para adulto para postear contenido de extraño fetiche. Foto: Internet

Para aquellos interesados, Cave también invitó a sus futuros suscriptores a enviarle mensajes directos con peticiones específicas relacionadas con su cabello. "Si tienes algo de cabello, este es el lugar para ti", afirmó con un guiño cómplice. La noticia ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos celebran la creatividad y el humor de Cave, mientras otros se muestran curiosos sobre qué tipo de contenido ofrecerá exactamente. Lo que está claro es que la actriz ha logrado, una vez más, captar la atención del público con su estilo auténtico y desenfadado.

