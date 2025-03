Entre lágrimas, Nicola Porcella en 'Hoy' manda fuerte mensaje a productora por su despido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El arrasador éxito que tuvo Nicola Porcella como habitante de La Casa de los Famosos México fue el punto clave que lo llevó a integrarse al programa Hoy como presentador, pero, a poco menos de un año de ser parte del elenco, este lunes 10 de marzo, lo han despedido en en vivo. El también actor decidió mandarle un fuerte mensaje a su productora, Andrea Rodríguez Doria, emocionándose hasta acabar entre lágrimas.

El pasado viernes 7 de marzo, se confirmó en el matutino de Televisa, que Porcella salía del elenco del programa y el último día que se le vería ante las cámaras sería este lunes 10 de marzo, donde le realizarían una despedida. Como era de esperarse, hubo muchas emociones encontradas, como el llanto de alegría y tristeza, en la sección de César Lozano, pues en su dinámica le dedicó una emotivas palabras que conmovieron al peruano.

Porcella, al decirle adiós a sus colegas, destacó que su adiós no es para siempre, sino por un breve periodo de tiempo, ya que solamente se va a grabar Amanecer, melodrama a cargo de Juan Osorio, destacando que ser presentador del programa Hoy es un sueño y va a regresar: "Le agradezco a Magda, que en paz descanse, porque ella me dio la oportunidad de estar aquí en México y yo quiero volver a Hoy, nunca me había gustado levantarme temprano y ahora me levanto temprano hasta feliz".

El exparticipante de Guerreros 2020 a sus compañeros les externó que es gracias a ellos que quiere regresar, pues siempre se ríe con todos con las ocurrencias de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, además de la conversaciones tan divertidas con el resto de sus compañeros, agradeciendo especialmente a Tania Rincón por ser de las primeras personas en apoyarlo y pedirle a Rodríguez Doria que confiara en él y lo apoyara a crecer en la industria.

Finalmente, quiso dedicarle un impactante mensaje a Andrea, en el que recordó que ella y Magda Rodríguez siempre tendrán un espacio en su corazón porque le abrieron las puertas en cada uno de sus proyectos y lo han impulsado en proyectos externos, como lo fue el reality antes mencionado: "Espero volver, de todo corazón gracias Andrea por la oportunidad, y a todos, porque es un sueño para mi y para mi familia, los orgullosos son ellos. Lo repito, gracias a Andrea y a Magda porque vio en mi algo que nadie veía".

Fuente: Tribuna del Yaqui