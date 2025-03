Gala Montes arremete contra Karime Pindter por marchar en el 8M 2025: "No tiene madre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de confirmar que estaba distanciada de Karime Pindter, acusándola de traicionarla y dejarla en el momento que más la necesitaba, Gala Montes acaba de causar gran revuelo al arremeter en su contra, por haber compartido en redes sociales que también marchó en el 8M del 2025, asegurando que solamente estaba colgándose del movimiento y confirmando a una fan que "no tiene madre".

El pasado sábado 8 de marzo, la actriz de melodramas como Vivir de Amor salió a marchar usando ropa morada y a través de sus redes sociales compartió mensajes en contra de Adrián, tachándolo de ser un "feminicida en potencia" y pidiendo a las mujeres que no se queden calladas qué confronten a sus agresores y no se dejen de nadie, junto al video en el que muestra sus enfrentamientos con el presentador regiomontano, y de fondo un discurso feminista de María Félix.

Por su parte, la presentadora de Karime Kooler fue a través de su cuenta de Instagram que mediante sus historias compartió una serie de fotos en otra de las marchas de la Ciudad de México, junto a otras celebridades y una que otra fan. Pero, mientras que había quienes le dejaban comentarios positivos, algunas mujeres no lo vieron con buenos ojos y arremetieron en su contra, principalmente Montes, con quien en La Casa de los Famosos México se dijo tuvo un romance.

La intérprete de temas como La Oportunidad, a través de su cuenta de X, antes Twitter, compartió una foto de cuando estaban en el reality show de Televisa, justo en el momento en que peleaba con Adrián el día que salió, tirándole una indirecta muy directa a Karime, en el que la tachó de queda bien y apoyar un movimiento de manera incongruente: "Que padre la gente que va a la marcha a 'apoyar' y a ponerse su blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada, pero ya saben que son queda bien y a mí me vale, yo no soy queda bien".

