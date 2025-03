Imelda Tuñón denuncia violencia durante batalla legal contra Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imelda Tuñón, exnueva de Maribel Guardia reveló durante una entrevista que sufrió violencia mientras se efectuaba la batalla legal por la custodia de su pequeño hijo, José Julián, así que agregó que no se quedará de brazos cruzados y apoyará a otras mujeres que hayan vivido una situación parecida a la suya. A su vez, agregó que el tipo de violencia ha sido de género, digital y vicaria.

“Para mí marchar este 8 de marzo significa poder alzar la voz por todas las mujeres que no pueden alzarla, poder hablar por lo que me está pasando, por lo que me sucedió y, pues, apoyar a todas mis hermanas. Bueno, actualmente estoy sufriendo de violencia de género, violencia digital y violencia vicaria”, afirmó delante de algunos medios de comunicación la también viuda de Julián Figueroa Fernández.

Finalmente, la actriz de 28 años de edad prefirió no emitir ninguna postura con relación al video que compartió recientemente su exsuegra Maribel Guardia, con relación a las personas que padecen la enfermedad del alcoholismo, a pesar de que ella en múltiples ocasiones ha sido señalada por presuntamente padecer adicciones que le impiden cumplir cabalmente su función como mamá del menor.

“Bueno, que actualmente estoy sufriendo de violencia de género, violencia digital y violencia vicaria”, declaró. Por otra parte, Tuñón no descartó participar activamente en una institución que apoye a las mujeres que padecen de situaciones similares a las de ella. Hasta el momento se desconocen más detalles del proceso que mantiene enfrentadas a Maribel e Imelda, luego de que la semana pasada las autoridades resolvieran que el menor debía volver con su madre y dejar la casa y cuidados de su famosa abuela.

Maribel Guardia compartió un mensaje en IG con relación al fallecimiento de su hijo

A su vez, Guardia hace un día publicó en su Instagram oficial un mensaje vinculado con su hijo, quien cumplió el pasado 9 de marzo un año y 11 meses de fallecido, así que su madre le dedicó algunas palabras donde mencionó que le extraña y que el dolor sigue presente, por lo tanto señaló que ese día siempre será muy difícil y que trata de engañar ese sentimiento pero no siempre logra conseguirlo.

