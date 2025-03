Luto en Televisa: Lorena de la Garza sufre triste muerte y Consuelo Duval llora su pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y comediante, Lorena de la Garza, desgraciadamente hace poco que llenó de luto a millones de Televisa y amistades cercanas, como es el caso de la conductora, Consuelo Duval, quien en redes sociales se unió para llorar su pérdida tan inesperada. Tal como se expresa, la estrella de TV sufrió triste muerte que hoy en día la siguen teniendo completamente devastada.

Lorena y Consuelo tienen casi 30 años trabajando juntas en el programa de comedia La Hora Pico, y actualmente con su serie, Tal Para Cual, en la que regresaron con sus personajes, 'Nacaranda' y 'Nacasia'. A lo largo de este tiempo, ambas mujeres han estado al lado de la otra en sus mejores y peores momentos, apoyándose, animándose y por supuesto, alentándose a superarse, desgraciadamente, en esta ocasión les ha tocado estar en las peores.

Tristemente, hace un par de semanas, de la Garza en su cuenta de Instagram, reveló que su amada perrita perdió la vida, y aunque no reveló los motivos, declaró que siente que pudo haber hecho más o si hizo lo correcto al dejarla ir, pero sí sabe que lya extraña como a nadie en este mundo: "Voy a extrañarte hasta el infinito mi super ratona, más bien ya te extraño. Feliz viaje con papá Dios. No sé si hice lo suficiente, no sé si lo hice correcto pero traté de dar mi cien y llenarte de amor. Gracias por no dejar que yo tomara la decisión, gracias por esos ojitos llenos de amor".

Lorena anuncia muerte de su amada perrita. Instagram @lorenadelagarzaoficial

Ahora, este lunes 10 de marzo, a dos semanas de perder a su can, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, usó su red social para desahogar el dolor que siente por haber perdido a su mejor amiga, destacando que aunque muchos no lo entiendan, era más que un perro para ella: "Entenderá quien quiera entenderlo…. Te extraño mucho mi ratona, como es difícil el duelo, aún entendiendo que la muerte es parte de la vida, aún entendiendo que la vida está llena de ciclos, aún así me duele y mucho. Va más allá del que fueras un perro".

Finalmente, señaló que las despedidas siempre van a romper el corazón de quien las sufre, y por ello es que quiso agradecer especialmente a la actriz de La Familia P.Luche, por no haberla dejado en los momentos más felices y dolorosos, como el que pasó con su última imagen al lado de su perrita: "Siempre rompen las despedidas y me queda claro que siempre vivimos en continuos duelos, entendiendo todo y sin embargo me duele mucho. Gracias @consueloduval por capturar y estar en esos momentos, cuando uno siente que faltó hacer más, estuviste para capturar de sorpresa ese momento".

Por su parte, la presentadora de Netas Divinas le hizo saber que estaba con ella en este proceso tan complicado y en respuesta a su post, le señaló que era el ser humano con uno de los corazones más grandes y llenos de amor incondicional que conocía, y que poco a poco iba a sanar: "Eres el ejemplo exacto del amor incondicional. Te amo Logüenita".

Lorena recuerda a su amada perrita. Instagram @lorenadelagarzaoficial

