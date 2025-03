Comparta este artículo

Ciudad de México. - La actriz y cantante Maite Perroni habló hace poco sobre las recientes especulaciones acerca de su fortuna, esto luego de que la plataforma Celebrity Net Worth difundiera que su patrimonio asciende a seis millones de dólares. En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la artista de 42 años expresó su descontento ante la publicación de este tipo de información sin fundamentos, subrayando que podría comprometer la seguridad de las figuras públicas.

Maite Perroni arremete contra quien filtró su supuesto patrimonio que ascendería a 6mdd. Foto: Internet

En cuanto a las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los integrantes de RBD, lo que supuestamente ha retrasado el estreno del documental sobre la gira Soy Rebelde Tour, Maite aclaró que todos estarían encantados de compartir esos proyectos con sus seguidores.

Nosotros seríamos felices de poder compartir estos dos proyectos que están increíbles, son hermosos. Nosotros también quisiéramos que eso suceda. [Depende] de muchas circunstancias, pero ojalá que se dé y que podamos pronto disfrutarlo todos", comentó.

Respecto a los rumores que apuntan a un posible reencuentro del grupo bajo el nombre de RB3 —en alusión a la reciente dinámica de OV7, ahora conocidos como OV4—, Perroni fue clara: "No, RBD es RBD. No hay mucho que decir, en realidad no sé, la vida dirá qué sigue. Hay mucha historia, muchos años".

Finalmente, aprovechando el contexto de su cumpleaños, la intérprete descartó la idea de publicar un libro sobre su experiencia en la maternidad, a pesar del éxito de su reciente obra Mi viaje como rebelde. "No me siento en la postura como para escribir un libro y generalizar, y dar consejos, porque yo misma estoy descubriéndome en ese proceso", concluyó. Con estas declaraciones, Maite Perroni deja claro que, más allá de las especulaciones y rumores, su enfoque está en vivir el presente y seguir conectando con su público a través de proyectos genuinos.

Fuente: Tribuna