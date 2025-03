¿Murió Memo del Bosque? Mónica Noguera rompe en llanto y confirma dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Memo del Bosque ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se reportó que había tenido una nueva recaída de salud, luego de que en 2020 ganara la batalla contra el cáncer. Tras conocerse esta triste información, su famosa exesposa Mónica Noguera no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre esta lamentable situación que atraviesa el productor mexicano.

Como se recordará, el extrabajador de Televisa usó sus historias de Instagram para informar que estaba enfrentando una de las batallas más duras de su vida, generando alarma entre todos sus fans y colegas. Poco después, su esposa Vica Andrade aumentó aún más la preocupación de todos tras publicar un video donde Memo parecía estarse despidiendo de sus hijos, mientras estaba recostado en la cama de un hospital.

Ante este escenario, Mónica Noguera accedió a dar una entrevista al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde expuso que se encuentra sumamente preocupada por el realizador de programas como Nosotros los guapos, además de revelar que le pidió a Vica que le permitiera verlo antes de que ocurriera alguna desgracia.

No quería decir esto, pero antes de viajar a Israel hablé con Memo y con Vica, Memo me sigue escribiendo, me manda videos y yo le dije a Vica: '¿voy a Israel o no? Porque si Memo, tú crees que está mal y yo tengo que ir, quiero verlo', ella me dijo: 'No Moni, ve, tú no te preocupes'".

Pero cuando surgió la pregunta sobre cómo se encuentra Memo exactamente, Noguera explicó que en febrero habían quedado de ir a comer para festejar el cumpleaños de ambos, sin embargo, él canceló porque tenía planeado un crucero con sus hermanos, y desde ese momento ya no tuvieron contacto, hasta que la semana pasada su exmarido la buscó:

Hace tres días me escribió y me dice: 'Mona, me puse un poco malito…, pero felicidades, no me olvido'… perdón, me pone mal hablar de esto", dijo Mónica sin poder contener el llanto.

Asimismo, la conductora relató cómo inició su preocupación: "Me extrañó que yo le escribo a Memo en su cumpleaños y ya no me contesta, después en mi cumpleaños digo: 'es imposible que no me escriba'... cuando veo el video le escribo a Vica y le pido que me diga qué pasa, Memo escribió ese día", agregó. Al respecto de la situación que atraviesa Del Bosque, Noguera indicó:

Me dijo: 'ha estado complicada la situación, pero ahí estoy Monis', es como mi hermano".

Finalmente, la famosa contó que Vica ya le explicó lo que está ocurriendo con el productor, aunque desconoce su verdadero estado de salud. "Él me habla bien, pero no quiero faltarle al respeto a su familia, a Vica, porque son ellos los que tienen que dar una explicación", expuso Mónica, quien también aprovechó la entrevista para señalar que mantiene una gran relación tanto con Memo como con su ahora esposa.

