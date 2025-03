¿Nueva pareja?: Ela Velden revela si hay o no una relación romántica con García Cantú

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que haya terminado 'Las hijas de la señora García', telenovela mexicana que contó con María Sorté como su protagonista y en el papel de una sus progenitoras Ela Velden, misma que compartió créditos con el icónico villano Guillermo García Cantú, derivado del éxito de la serie entre algunos de los internautas se inició el rumor de un posible romance entre ambos famosos.

““Quiero recalcar que solo es en la ficción, no es verdadero. Por ahí andan inventando que estamos juntos y no, nada qué ver. Es un caballero, un actorazo, muy respetuoso. Nunca se cruzaron las líneas entre la profesión y la realidad. Eso es lo que más me llevo, que estuve trabajando con un gran actor, siempre carismático, atento y respetuoso”, afirmó la también actriz de 32 años de edad.

Velden aseguró que entre García Cantú y ella nunca se cruzó la línea profesional

Asimismo, también mencionó que inclusive los personajes que desempeñaron, Mar y Luis, solo tenían un amor fraternal, un amor imposible y hasta podría llegar a decirse que un amor platónico. Además, dejó en claro que una de las claves de cualquier actor es saber transmitir emociones genuinas y así lograr que la audiencia se involucre en la historia, por lo que recalcó que ellos solo realizan su trabajo.

“Nosotros, como actores, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera. Si traspasamos la pantalla, eso significa que lo hicimos bien y que ustedes se lo imaginaron en casa”, finalizó. Es así que por otra parte, García Cantú no ha salido a expresar su opinión sobre el 'shippeo' que surgió a partir del vinculo que se creó entre Luis Portilla y Mar García, personajes ficticios de la novela de Televisa.

En cuanto al gran final de 'Las hijas de la señora García' algunos seguidores se preguntan si habrá una segunda temporada, sin embargo, el productor ejecutivo José Alberto Castro, mejor conocido como 'El Güero Castro', no ha confirmado una posible continuación. Pero, el público considera que la trama sí podría dar para más, debido a que se dejaron algunos temas hasta cierto punto inconclusos.

