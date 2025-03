¿Pleito familiar? Sofía Castro trabaja junto a Angélica Rivera y dice si fue un infierno

Ciudad de México.- En su magistral regreso a Televisa, la reconocida exprimera dama de México, Angélica Rivera, por primera vez trabajo con su hija mayor, la joven actriz, Sofía Castro, quien en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, reveló sus sentimientos al trabajar con su progenitora, y si es que fue un infierno estar en el mismo proyecto con ella como protagonista, ¿acaso hubo pleito familiar?

La denominada 'Gaviota', tenía más de 10 años alejada de la actuación, tras su protagónico en el melodrama Destilando Amor, pero, jamás estuvo fuera del ojo público, ya que siempre salían rumores sobre su vida, ya sea que se conoció a Enrique Peña Nieto por el tan mencionado 'proticatalogo de Televisa' o que se habría robado millones de pesos del pueblo mexicano durante el sexenio de su ahora exesposo. Ahora, con su regreso a la pantalla chica, más rumores han salido a relucir y recientemente, su hija mayor decidió defenderla de uno que la involucra directamente a ella.

Sofía, en exclusiva para el matutino de la empresa San Ángel, negó rotundamente que fuera difícil trabajar con su madre, sino todo lo contrario, que para ella fue un sueño hecho realidad y un orgullo, ya que considera que es una maravillosa actriz y poder estar juntas en Con Esa Misma Mirada, remake de Mirada de Mujer, la llenó de satisfacción: "Es nuestro primer proyecto juntas, para mí es un sueño hecho realidad trabajar con ella, siempre lo dije, había querido trabajar con mi papá, pude trabajar con mi papá, ahora con mi mamá, en el casting yo estaba supernerviosa, y bueno, la verdad lo van a ver".

Dejando en claro que no hay problemas de madre e hija, la actriz de en Tierra de Esperanza respondió como va su vida de recién casada con Pablo Bernot. La joven se dijo muy enamorada y feliz, contó que estará en Miami con él para bucear y al ser cuestionada sobre convertirse en madre, dejó en claro que falta un par de años para eso: "Primero que cuándo tenía novio, que luego cuándo la boda, no, voy a esperar un ratito. Claro que quiero ser mamá, es mi sueño ser mamá, formar una familia, pero ahorita gracias a Dios tengo mucho trabajo, él también, así que los bebés vamos a aguantar un rato".

Finalmente, salió en defensa de Ana Brenda Contreras ante las miles de criticas que ha recibido por hacer pesas estando embarazada, declarando que cada mamá tiene su proceso de embarazo diferente y es obvio que a ninguna madre le gustaría hacerle daño a su bebé y Ana entra en ese esquema, así que está segura que lo que hace es con los cuidados necesarios y tiene derecho a llevar en paz esta etapa de su vida, por lo que pide que la dejen en paz,.

No, no, es que todo el mundo opina, es que yo creo que cada mamá lleva su embarazo como quiere, como sea, haciendo ejercicio, no haciendo ejercicio, comiendo, no comiendo, yo creo que ninguna mamá va a querer lastimar a su bebé, entonces, cada quien que haga lo que le dé paz, lo que sea bueno para ella en su embarazo. Ana Brenda es una preciosura, y ya muchachos, dejemos el hate por favor, cada quien su embarazo, cada quien sus cosas, cada quien sus cubas", remató.