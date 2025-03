Por 'culpa' de Kenia Os: Hombre agarra a golpes a reportero de 'Hoy'; Televisa filtra VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Kenia Os se quejara de la prensa y que la podían lastimar, tras seguirla por todo el aeropuerto de la Ciudad de México, en Televisa acaba de filtrar el video en el que uno de sus fans pierde los estribos 'por su culpa', ya que supuestamente trataba de defenderla, y agarra a golpes a reportero del programa Hoy. El hombre actualmente es desconocido y conductor le manda un furioso mensaje.

Como se recordara, el pasado viernes 7 de marzo del 2025, la reconocida cantante, celebridad de Internet y empresaria mexicana, provocó gran zafarrancho durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, en medio de los rumores de un presunto romance con el intérprete de Peso Pluma. Rodeada por elementos de seguridad, la intérprete de Malas Decisiones se negó a responder las preguntas de los reporteros, quienes insistían en seguirla para cuestionarle sobre su relación.

En ese momento, en Ventaneando compartieron un video en el que los elementos que estaban protegiendo a la cantante empujaron a reporteros de Venga la Alegría y otros de Telemundo, mientras que ella se quejaba de que la empujaban y pedía se alejaran porque la iban a lastimar: "Me van a lastimar y ustedes también se van a lastimar". Rosario Murrieta declaró que al salir tuvo problemas con el aeropuerto porque hizo un movimiento ilegal con el estacionamiento.

Ahora, este lunes 10 de marzo, durante la sección de ¿De Qué Me Hablas?, la reconocida presentadora, Martha Figueroa, compartió uno de los videos inéditos de sus reporteros, en el que se ve como es que uno de los fans de Kenia decidió salir en su defensa sin que ella se lo pidiera y empujó al camarógrafo del matutino de Televisa y le aventó más de un golpe mientras que este retrocedía, alcanzando a pegarle en el audífono.

Aunque no logró impactar un puñetazo directo en el rostro, Sebastián Reséndiz se mostró furioso por la situación y más que nada el hecho de que ninguno de los elementos de seguridad del aeropuerto haya tomado cartas en el asunto y dejarán que el fan de la intérprete de Tommy y Pamela y Jackpot, se fuera tan tranquilo como si no hubiera hecho absolutamente nada, exigiendo el respeto que merece toda persona. Hasta el momento Kenia no se pronuncia.

Fuente: Tribuna del Yaqui