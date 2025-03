Comparta este artículo

Londres, Reino Unido. — Salma Hayek volvió a acaparar la atención en redes sociales, aunque esta vez no por su destacada trayectoria cinematográfica, sino por un divertido y espontáneo momento que protagonizó durante el concierto de Sabrina Carpenter. El inesperado episodio ocurrió durante la gira europea de la joven cantante, Short N’ Sweet, cuando Carpenter sorprendió al público al “arrestar” simbólicamente a la actriz mexicana en pleno escenario. Este curioso acto rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los momentos más comentados del tour.

Lejos de tratarse de un asunto legal, el “arresto” fue parte de una dinámica recurrente en los conciertos de Sabrina Carpenter, quien suele interactuar con celebridades entre el público. En esta ocasión, la razón para detener a Hayek fue, según la propia cantante, por ser “la persona más atractiva” en el lugar, lo que desató risas y aplausos entre los asistentes.

Salma Hayek es “arrestada” por Sabrina Carpenter durante un concierto en Londres. Foto: Internet

La intérprete de Espresso no ocultó su emoción al tener a la estrella mexicana entre el público y le dedicó varios elogios: “Wow, eres tan hermosa, es un honor, te amo tanto”, expresó Carpenter, provocando una ovación del público. Pero el momento no terminó ahí, ya que la cantante continuó bromeando, visiblemente nerviosa ante la presencia de Hayek: “Es loco porque te acabo de conocer, pero ya te amo y siento que estamos destinadas. Me estoy calentando porque estás aquí y me pongo nerviosa”.

Para completar la cómica escena, Sabrina le entregó a Salma unas esposas de juguete, lo que añadió un toque aún más divertido a la interacción. Los fans, que no dejaron de grabar el momento, rápidamente compartieron el video en redes sociales, donde las imágenes se volvieron virales.

Las redes estallaron con comentarios llenos de humor y admiración tanto para Salma Hayek como para Sabrina Carpenter. “Sabrina no te culpo”, “Este video no es una escena erótica pero igual es demasiado sexy”, “Que me arreste a mí también”, “Sabrina le sabe” y “Salma es hermosa, toda una reina”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

El momento ha demostrado, una vez más, la cercanía y espontaneidad de Salma Hayek, quien a pesar de ser una de las actrices más exitosas de Hollywood, mantiene una actitud sencilla y abierta para divertirse con su público. Por su parte, Sabrina Carpenter continúa consolidándose no solo como una talentosa artista pop, sino también como una figura carismática capaz de crear momentos inolvidables para sus fans. Sin duda, este inesperado “arresto” se suma a la larga lista de momentos icónicos que ambos nombres seguirán dando de qué hablar.

