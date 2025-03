¿Será verdad?: Carín León confiesa que en realidad no se considera un buen padre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, el cantante sonorense Carín León, realizó una polémica confesión, dijo que en realidad él no siente que haga bien su labor como padre, ni con los hijos que procreó con su expareja la influencer Alejandra Esquer, así como tampoco los que tiene con su novia actual, Meylin Zúñiga, una famosa influencer de 33 años de edad.

“Cuatro, dos de mi señora y dos míos. Tiene 13 Álex, 10 Mateo, Edith tiene ocho y Frank que tiene 6. Pues… no me siento buen papá, ¿sabes?... mira, yo soy bien amargado, llego a mi casa y me meto a mi cuarto y prendo mi compu, y con el más grande sí, juego ahí en la computadora”, contó a Chapoy el compositor mexicano Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León.

A su vez, agregó que sus dos primeros primogénitos viven al lado de Esquer, sin embargo, los hijos que tiene con su novia actual sí están en el mismo techo que él. Asimismo, mencionó que cuando van a visitarlo la pasan todos juntos y que en realidad se la llevaban muy bien entre hermanos. Por último, aclaró que de momento no piensa tener más, aunque no lo descarta a futuro y dice que desea dejarles un buen patrimonio.

“No, mis hijos no viven conmigo, mis hijos de mi señora viven con nosotros, [mis hijos] viven con su mamá, pero cuando estamos aquí en la ciudad están todos los días con nosotros (…) se la llevan muy bien los cuatro. Pues al principio, como que no te cae el veinte, ¿no?, como que, no sé, estaba muy chamaco también, tenía 23 o 24, muy chamaco, entonces, la neta, como que no entiendes en ese momento, piensas que ya eres un hombre, que ya sabes todo, y ahora a estas alturas, hasta la fecha no sé ni madr*s”, enfatizó.

Es relevante mencionar que a lo largo de su carrera el también guitarrista ha compuesto canciones para diversos famosos como son: Christian Nodal, Natalia Aguilar, Los Plebes del Rancho, El Fantasma, Voz de Mando, Chuy Lizárraga, Camilo, Diego Verdaguer, Pablo Alborán, Ángela Aguilar, Pancho Barraza, C. Tangana, Matisse, Espinoza Paz, Grupo Firme, Maluma, entre otros.

