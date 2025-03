¿Un engaño?: Natanael Cano lanza canción contra Peso Pluma y menciona a Nicki Nicole

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A partir del 19 de febrero del 2025, cuando tanto como Natanael Cano y Peso Pluma se dejaron de seguir en sus redes sociales, comenzaron fuertes rumores de una probable ruptura en su amistad, los cuales revivieron con la reciente filtración de una canción de Cano perteneciente a su próximo álbum 'Ya no noto las diferencias', donde menciona a la expareja del cantante originario de Jalisco, Nicki Nicole.

“Mandé a la luna al flaquito”, es uno de los fragmentos que más ha captado la atención de sus fanáticos, quienes consideran que justamente en esa parte hace alusión al compositor mexicano, que hasta estos momentos no se ha pronunciado sobre el tema. Además, en otra parte de la letra comenta directamente el nombre de la artista argentina, situación que fomentó todavía más las múltiples especulaciones.

En cuanto a la aparente enemistad que podrían estar atravesando ambos famosos, existen diversas hipótesis, en las que de acuerdo con Infobae, una es por Gabito Ballesteros, cantautor cercano a Cano, quien recientemente se unió a la agencia de representación de Peso Pluma. A su vez, se dice que otra razón es simplemente una estrategia de marketing para promocionar su álbum 'Mi Bello Ángel'.

Por el contrario, existe una canción de Nicki Nicole con Grupo Frontera que a causado una mayor polémica, esto se debe a una línea en específico, el tema se llama 'Desquite' y se piensa que es una indirecta para el intérprete de corridos tumbados. Igualmente, hace unos días se hizo viral una fotografía en la que Nicole aparece junto a Natanael, no obstante también está en dicha imagen 'Trueno' cantante argentino.

Hasta el momento Nicki Nicole ha salido a dar su opinión

"Solita me dejaste (solita me dejaste) Solito te estrellaste (solito te estrellaste) Si te mando una foto, será con tu amigo que siempre celaste (no, no) No supiste cuidarme (¿entiende'?) No es que quiera vengarme (no es que quiera vengarme) Que te vaya a pagar con la misma moneda que tú me pagaste. Hoy voy a tomar, porque hay desquite, si me emborracho, que el celular me quiten

Para no llamarte pa' decirte que te extraño, ¿qué me hiciste?", dice la mujer de 24 años en la canción con grupo frontera.

Fuente: Tribuna