¿Vetada? Productor exhibe a Imelda Garza Tuñón y revela si no volverá a trabajar con ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido director de teatro, Paco Lalas, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación para hablar de los problemas que se le presentaron a causa de Imelda Garza Tuñón, por lo que no tuvo reparos en exhibir su ausencia injustificada de su proyecto juntos, respondiendo a la duda de si por estas situaciones ya no volverá a trabajar con ella en el futuro, ¿acaso la vetará de sus obras?

Desde que se desató su intensa pelea legal contra su exsuegra, Maribel Guardia, por la custodia de su hijo de solo ocho años de edad, José Julián Figueroa, Imelda se ha visto en una serie de escándalos, en los que ha resaltado que por esta situación su trabajo su ha visto afectado, ya que ha fallado en algunos ensayos y en presentaciones. Ahora, Paco, confirmó que por segunda ocasión, la actriz simplemente no asistió a ninguna de las funciones de la obra Motel, sin darle aviso y no responder ninguna de sus llamadas y mensajes.

El director de la obra, destacó que le parecía injusta la postura en que los dejó, mientras que el productor de dicho proyecto, Luis Ángel, durante una entrevista para la obra del pasado domingo 9 de marzo, destacó que trataron por todo medio de ponerse en contacto, pero solamente no respondió, así que entendió eso como una ausencia clara: "Realmente desde el martes por la tarde no me he podido comunicar con ella, trato de llamar, le he escrito por WhatsApp y no he tenido respuesta de ella, así que es probable que el día de hoy no asista".

Ambos hombres se dijeron desconcertados de estas actitudes de la actriz de La Rueda de la Fortuna, pues según les dijo la propia Imelda, el tener de regreso al hijo que tuvo con el difunto Julián Figueroa, dependía mucho del pago de dicha obra de teatro, pero de la nada simplemente deja de ponerse en contacto y los deja con una profunda incertidumbre, ya que siempre les asegura su asistencia y al final, no va y ni les manda un mensaje antes.

El director de Teatro en Breve, destacó que el pasado sábado y domingo hasta recibió llamadas del club de fans de Imelda, que quisieron saber si iba a estar, y este creía que sí hasta que vio que logró recuperar la custodia de su hijo: ""Te platico, nos avisaron que vendría a dar el último fin de semana, que era sábado y domingo, incluso nos escribió un club de fans para preguntar si iba a estar en funciones. Dijimos que probablemente sí porque ella dijo que vendría, el problema fue que ese fin de semana fue cuando logró recuperar al niño".

Lalas declaró que él entiende el que tenga como responsabilidad principal y ponga sobre todo a su hijo, pero destacó que considera que sería más profesional y mejor, el que le llame para avisar, así sea unos minutos antes de que comience la obra, pero que no se pierda el contacto: "Entendemos que no pudo venir, no vino y ya no nos habló, pero también entendemos esa parte que recuperó al niño ese fin de semana. Fue chistoso porque justo cuando vamos a estrenar sucede el escándalo y en el cierre recupera al niño".

Yo incluso les dije: deberían hacer un escrito bonito de 'no voy, no estoy', pero ya no hubo respuesta y pues ni modo, ¿qué hacemos?”, comentó el director, destacando que por fortuna no hubo problemas con su reemplazo porque siempre tienen a alguien listo para cualquier papel.

Con respecto a si por este motivo ya no trabajaría con la viuda del actor de Mi Camino Es Amarte, Paco destacó que él no busca cerrarle la puerta a absolutamente nadie y recalcó que él entiende la situación completamente y en un futuro solamente pide eso, más comunicación: "A ver, no queremos cerrarle las puertas a nadie, pero cuando tienen complicaciones tan grandes como las que tuvo Imelda Tuñón lo puedo entender, pero tenemos alternantes y siempre tuvimos función, nunca se nos quedó la obra vacía, le fue bien a la obra, al final ella no pudo por sus razones".

Finalmente, Paco con toda la empatía que pudo, le mandó mensaje a Tuñón, asegurándole que él lo único que desea es que le vaya muy bien y pueda arreglar muy pronto todo lo que le aqueja: "Que esté bien, que ojalá ya todo se arregle pronto, que disfrute mucho a su hijo, que lo cuide muchísimo, que Maribel Guardia esté muy bien. Les mando muchos besos".

Fuente: Tribuna del Yaqui