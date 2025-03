Accidente casi le arrebata la vida: Productora de Televisa da dura noticia de Lolita Ayala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La salud de Lolita Ayala ha sido un tema preocupante durante años y sobre todo después de que sufriera una caída que la dejó aún más lesionada, pues ni siquiera se había podido recuperar del accidente que sufrió en 2015 y que casi le arrebata la vida. Ahora la exproductora de Televisa y gran amiga de la conductora, Virginia Sendel, brindó una entrevista para Sale el Sol, en la que dio una dura noticia respecto a los malestares de la reconocida periodista.

En el año del 2015, mientras que estaba cumpliendo con sus labores en el periodismo, Lolita sufrió un accidente en un helicóptero, lo que le generó severas heridas, como fractura de espalda, de la cual no ha podido recuperarse por completo y ha sido sometida a varias cirugías a lo largo de los 10 años que ha pasado. En sus últimas apariciones, ha sido captada en silla de ruedas por esta desafortunada situación e incluso hasta usando tanque de oxígeno.

Ahora, después de varios meses de no saberse sobre el estado de salud de la expresentadora de Noticieros con Lolita Ayala, reporteros aprovecharon la entrevista con Virginia para cuestionarle respecto a su amiga desde hace más de 30 años, a lo que afirmó que se encuentra bien, pero tristemente su espalda sigue molestando mucho y no puede salir casi de su hogar: "Lolita está tranquila está bien, el problema es la columna, entonces sí le molesta salir seguido, entonces tiene que mediar sus cosas, pero está bien, emocionalmente está bien".

Sendel fue contundente al señalar que en cuestiones de si se animaría a regresar a Televisa o tal vez a TV Azteca u otro lugar para trabajar en la TV, no puede dar un sí o un no, y solo es Ayala quien puede hablar al respecto, porque todo puede pasar, aunque lo duda por la edad, como en su caso: "No (piensa volver a trabajar), bueno, no sé, sí a veces a regresado, ha hecho presentado y dado entrevistas, pero ya pues la verdad también nos pesa, pero eso sí, pregúntaselo a ella, porque no vaya a ser que le den el noticiero y yo aquí de chismosa".

Finalmente, aseguró a los reporteros de Imagen TV que Lolita está planeando escribir un libro de sus memorias, pero que aún no tiene nada, y bromeó asegurando que la irá a pellizcar después para que se apure a comenzar con su historia, ya que tiene mucho que decir: "Tiene mucho que ofrecer y que dar, claro que sí. La vamos a empezar a pellizcar para que se ponga a trabajar (en el libro de su historia de vida)".

Fuente: Tribuna del Yaqui