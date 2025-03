Acusan a Ana Bárbara de exponer a su hijo: Vio un arma, estaba deprimido y la tomo´"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos argentino, Javier Ceriani, quien también es exintegrante del programa 'Chisme no like', reveló a través de su programa de Youtube que la cantante mexicana Ana Bárbara tiene armas en su casa y que su padre Antero Ugalde, contó que su nieto encontró al artefacto y como se sentía triste la tomó, aunque afirmó el abuelo que no sabía quién fue.

“Ana Bárbara tiene armas en su casa. No se sabe si son por el trabajo de su pareja o por qué. Antero me afirmó que hubo una situación con uno de sus nietos. El adolescente vio un arma y, como estaba deprimido, la tomó. No sé qué hijo fue”, mencionó Javier Ceriani, influencer de 54 años que últimamente ha estado en vuelto en polémicas relacionadas con la intérprete de uno de sus más grandes éxitos ‘Bandido’.

Hasta el momento Ana Bárbara no expuesto su opinión

Asimismo, Ceriani acusó a la cantante y a su esposo, Ángel Muñoz, de intimidación. El hombre confesó que un supuesto empleado de una empresa de e-commerce, según esto contratado por la pareja, accedió a su edificio con una orden de restricción denegada por una corte de Estados Unidos. Sin embargo, no proporcionó mayores detalles con respecto al tema y en cuanto a Ana Bárbara no ha salido expresar su opinión.

Por otra parte, el padre de la famosa mexicana dice estar muy decepcionado de su hija y comentó que ella no se preocupa por su salud. Mientras que José Emilio Fernández, quien fue criado por Ana Bárbara tras el fallecimiento de su madre biológica, la actriz Mariana Levy, el cual a su vez es el hijo del exesposo de Ana Bárbara, José María Fernández “El Pirru”, indicó que ella cambió bastante tanto con él como con sus hermanos luego de casarse con Ángel Muñoz.

“Sentí que empezó a cambiar hace dos o tres años. En el último viaje que hice a Los Ángeles, la sentí muy indiferente hacia mí y mi hermana Paula Levy, que somos sus hijos adoptivos. La sentí muy distante. Estoy seguro de que Ángel tuvo que ver”, afirmó Emilio Fernández en el programa de Javier Ceriani que comenzó desde hace unos meses, con más precisión el lunes 9 de diciembre de 2024.

