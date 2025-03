Aleska, ahogada en llanto: Filtran VIDEO de la modelo presa; estaría meses tras las rejas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser eliminada de La Casa de los Famosos All Stars, la polémica modelo y empresaria venezolana, Aleska Génesis,

Tras varias horas de incertidumbre, rezando por quedarse en el reality show de Telemundo, y cantar victoria ante Carlos 'Caramelo' Cruz, antes de tiempo, Aleska se convirtió en la quinta eliminada de dicho proyecto, aunque mucho se dijo que podría ser Luca Onestini porque estaba bajo en votaciones por cinco puntos con la modelo venezolana. Sin duda, esta salida no la esperada porque se notó que quedó en shock y pensó que regresaría a la casa.

Pero, si pensó que el ser eliminada por uno de la nueva generación y no con un All Stars, como Paty Navidad, sería lo peor que le podría pasar ese lunes 10 de marzo, la realidad es que su regreso al mundo real fue una completa pesadilla y no un alivio, como lo es después de varias semanas encerrado sin ningún tipo de contacto con el exterior, debido a que fue recibida por elementos de la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México, que tenían una orden de aprehensión en su contra.

Tristemente, la exnovia de Clovis Nienow no tuvo manera de evitar su arresto, por segunda ocasión en un año, y fue llevada por los elementos al penal Santa Martha, en el que según informes de Javier Ceriani, primeramente van a realizarle un chequeo médico para constatar que entre estando completamente sana y van a cambiarla de ropa, poniéndole la normal de la cárcel, donde se dice que no podrá salir hasta en unos meses, que su caso comience a esclarecerse, o al menos eso asegura Javier.

Pese a lo dicho por el expresentador de Chisme No Like, realmente se desconoce que es lo que pasará con la ex de Nicki Jam, pero sus en Telemundo dieron a entender que para este martes 11 de marzo va a salir libre y podrá regresar a los foros sin ningún problema. Cabe mencionar que en redes sociales, ya se han viralizado la fotografía que le tomaron a la modelo venezolana poco antes de que fuera encerrada en el reclusorio anteriormente mencionado.

