Aleska podría quedar libre tras arresto al salir de 'La Casa de los Famosos'; la acusan de esto

Ciudad de México.- La noche de ayer lunes 10 de marzo los fans del reality La Casa de los Famosos All Star de Telemundo se llevaron una tremenda sorpresa, pues mientras miles estaban celebrando la eliminación de Aleska Génesis se supo que la modelo había sido detenida por las autoridades mexicanas. Recientemente el reportero Carlos Jiménez dio detalles de este complicado caso y relató si la venezolana podría recuperar su libertad.

Como se mencionó en notas anteriores, la exnovia de Christian Estrada y Nicky Jam fue detenida por la Fiscalía del Estado de México tras su eliminación del reality, situación que generó muchas dudas, ya que hay quienes desconocen el motivo de su aprehensión. En entrevista con el programa Sale el Sol, Jiménez aclaró varios puntos al respecto y expuso los motivos de la detención de Aleska.

Es una orden de aprehensión, según lo que pregunté anoche, por el mismo tema de un robo de relojes, un robo de tres relojes valuados en 10 millones de pesos, es por lo mismo que la arrestaron la vez pasada", contó el periodista conocido como C4Jiménez en X, antes Twitter.

Durante la entrevista que brindó al matutino, el reportero de nota roja añadió otros detalles: "La vez pasada la arrestan, la liberan porque el juez decide que no hay datos para vincularla a proceso, en esta ocasión, la Fiscalía y la persona que la denuncia aportan más pruebas, el juez les da ahora si otra orden de aprehensión, y ayer la Fiscalía de la Ciudad le pide al Estado de México colaboración para poder detenerla, porque es allá en el Estado de México donde saben que va a salir".

Aleska fue detenida tras salir de 'LCDLF'

Sobre lo que sucedió con Aleska después de ser detenida en las instalaciones de Endemol, Carlos narró: "La detienen en el Estado de México, la llevan a la Fiscalía de Atizapán, y ahí le hacen una revisión médica, el médico legista la revisa, la entrega a la Ciudad, y pasada la una de la mañana, ella es encerrada en Santa Martha Acatitla, en el penal femenil, y por lo que me están avisando ahorita, en un rato, la van a sacar de Santa Martha para llevarla a la audiencia para ver si ahora sí la vinculan a proceso, o de nueva cuenta quedar en libertad”.

Además, la periodista Joanna Vega-Biestro preguntó a Carlos si Aleska realmente había sido eliminada de La casa de los famosos por los votos de la gente o por presión de las autoridades, por lo que él respondió desconocer la situación: "Eso de que fueran y dijeran que la sacaran no lo sé, sé que la autoridad siempre está pendiente de este tipo de situaciones, cuando son artistas o cuando son personas vinculadas a medios, están checando mucho lo que son sus redes sociales, sus agendas públicas… para estarlos cazando".

En este caso, llega Fiscalía del Estado de México, Fiscalía de Justicia de la Ciudad, llegan con esta orden de aprehensión emitida por un juez de la Ciudad de México, y es como la detienen afuera de este foro", agregó.

Pero cuando Gustavo Adolfo Infante cuestionó si Aleska iba a ser detenida hasta que saliera del programa o los elementos de la Fiscalía pudieron haber ingresado por ella antes de su eliminación, Jiménez confesó: "Pues si no tienen una orden, quizás hasta de cateo, como para meterte a sacarla, quizás sí se hubieran esperado literalmente a que la sacaran, o tal vez, como lo dice Joanna, podrían haberse acercado a los productores y decirles: 'tenemos esta orden, ayúdenos a sacarla', y hubieran acordado algo, pero si no hay una orden de cateo o un acuerdo, si se hubieran tenido que esperar hasta que saliera porque no podría entrar la autoridad a sacarla sin esta orden judicial".

Finalmente, C4Jiménez compartió que Aleska Génesis podría ser puesta en libertad en las próximas horas o de lo contrario, ser vinculada a proceso y quedarse detenida: "Puede suceder que el juez no la vincule a proceso si encuentra que no hay delitos, que no hay pruebas como la vez pasada sucedió, puede ser que la vinculen y la deje en libertad si considera que no hay un riesgo de fuga, si considera que ella se ha presentado".

No obstante, el periodista resaltó que es muy poco probable que la venezolana se quede libre: "Pero también la Fiscalía, y yo creo que es lo que va a intentar la Fiscalía, si la vinculan, es que le den la prisión preventiva justificada, en este caso, seguramente la fiscalía aportará pruebas como de que ella viaja a Estados Unidos, que tiene pasaporte, que tiene posibilidades de evadirse, y seguramente la Fiscalía buscará que la dejen encerrada, pero existen cualquiera de las posibilidades", manifestó.

Fuente: Tribuna