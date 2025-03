Alicia Villarreal no quiere volver a ver a Cruz Martínez tras agresión; llevan años de pleito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 11 de marzo el programa Ventaneando estrenó la entrevista exclusiva que Pati Chapoy obtuvo de Alicia Villarreal, cantante que en las últimas semanas ha captado la atención de toda la prensa tras denunciar de forma pública y legal que sufría violencia de género por parte de su aún esposo, Cruz Martínez. En la íntima plática, la intérprete regiomontana detalló que sus problemas con el músico datan de hace años.

Desde su casa en la capital de Nuevo León, Villarreal rompió el silencio y contó varios detalles de lo que sucedió la madrugada en la que fue agredida por el también productor, a quien no quiere toparse nunca más en su vida. "Me pasaron muchas cosas ese día, me pasaron demasiadas cosas, algo que no podía explicar bien. Y lo único que sentí fue que tenía que ir a atenderme, y a hablar, y a protegerme de ese momento".

Dejando entre ver que no era la primera vez que Cruz la agredía, la intérprete de temas como La que baje la guardia dijo: "No lo había vivido de esa manera como esa noche, y ya eran las primeras horas del día 16, que era domingo, y yo iba a trabajar. Y la angustia de haberme comprometido a ir a cubrir un artista, y la angustia de que tengo que trabajar, y tengo que presentarme, y no puedo hacer esto".

Alicia Villarreal contó detalles de la denuncia contra Cruz Martínez

Ante la pregunta de la titular de Ventaneando sobre si lo que vivió esta noche fue muy agresivo y si tuvo la oportunidad de solicitar auxilio, Alicia contó: "Demasiado. Ni siquiera sé cómo me salí de ahí. Bueno, yo salí de la casa y sí me fui a mi oficina, y ahí todavía estaba mi hermana". Villarreal también explicó que no puede dar detalles del suceso porque hay una investigación en curso y porque le resulta muy doloroso recordarlo:

Hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es este proceso legal. A veces no es fácil para mí repasar los hechos, decir las cosas como sucedieron, tal cual como las vivimos, porque hay un proceso legal", dijo.

Al respecto de lo que pudo haber provocado la presunta agresión del padre de sus hijos menores, la llamada 'Güerita Consentida' descartó que los motivos sean celos, pues se había manejado que Cruz se molestó con ella porque tenía una buena relación con su exesposo Arturo Carmona. "Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. A veces corren por decir, con Arturo, y eso no es el tema. Tampoco es de Francisco Cantú, no tiene absolutamente nada, ni siquiera el señor, no sé por qué dice eso, jamás he salido con él".

En ese sentido, la cantante declaró que su relación con Martínez ha ido en decadencia los últimos años, sobre todo porque él se ha negado a divorciarse: "Yo creo que a veces cargamos muchas cosas, que no está tan clara la situación, porque nos sentamos a hablar y no se puede hablar, porque entonces se altera la situación... porque si esa mujer de la que tú no te quieres divorciar, no te quieres separar, está diciéndole a todos 'estoy divorciándome, ya no puedo seguir con esta relación' y tú estás aquí aguantando a esa señora, entonces yo me imagino que él carga con eso y se crea esta situación tan tensa, cualquier cosa lo activa".

Asimismo, Alicia afirmó que su relación con el integrante de Kumbia Kings únicamente era personal, negando que tengan negocios juntos: "No tengo una empresa con él, no tengo negocios con él, como se dice que tengo negocios con él, he separado mi carrera, he intentado siempre hacer lo que yo hago, como yo lo quiero hacer, me ha costado tiempo, separar… y de repente, pues sí, empiezan a haber estos roces de que 'voy a cerrar esta empresa, no puedo estar relacionada contigo de nada, ni con impuestos, ni con nada, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío'", expresó.

Alicia Villarreal habló en exclusiva con Pati Chapoy

Asimismo, Villarreal enfatizó que está desconcertada por las acciones que Cruz tomó hacia su persona. "Pero qué le pasa a él, exactamente, yo no lo sé, no lo sé, no sé su reacción de ese día, por qué y para qué, o sea, ¿llegar a ese grado?, no hice nada, porque lo que a él le afecte ni le moleste, he estado en mi casa, porque es mi casa, he estado en mi casa con mis hijos cuidándolos", aseveró.

Ante la duda sobre si ya tiene de vuelta los objetos que trascendió le había quitado Cruz, entre ellos teléfonos, tarjetas de crédito y su cartera, la estrella aclaró: "No, estamos todavía en ese proceso de investigación, por eso también no he intentado dar declaraciones, no quiero entorpecer nada, he hecho todo bajo la línea correcta, si he tenido un poquito de nervios y de temor, pero me he sentido también acompañada con mis hijos y con mi familia".

Finalmente, Alicia Villarreal manifestó que hasta el momento no ha tenido ningún contacto con su expareja y le confesó a Pati que no desea volverlo a ver: "No. No. Ha hablado con ellos [mis hijos], les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor, ya no volverlo a ver, sería lo mejor para mí", declaró.

Fuente: Tribuna