Alicia Villarreal rompe el hielo y revela que tenía años intentando dejar a Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La reconocida cantante de regional mexicano, Alicia Villarreal, ha enfrentado con valentía la polémica que la envuelve desde febrero pasado, cuando denunció pública y legalmente a su esposo, Cruz Martínez, integrante de Kumbia Kings, por presunta violencia de género.

En una reciente entrevista, Villarreal explicó que la decisión de proceder legalmente no fue fácil, pero era necesaria, ya que llevaba años intentando separarse sin éxito debido a diversos obstáculos personales y familiares. "Tengo años diciendo que me he querido separar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra, y está uno mal. Ya llegamos a este punto", confesó la intérprete de Te aprovechas.

Cuando la periodista Pati Chapoy le preguntó si había sufrido algún tipo de maltrato psicológico o físico durante su relación con el productor musical, Alicia respondió de forma directa: "Sí… de todo eso, había todo eso, ya no podía yo continuar con esto. A veces la gente dice: ‘¡ay!, pues que vaya a poner una denuncia’, eso hice, eso había hecho anteriormente también”.

Con la voz entrecortada, Villarreal relató cómo el amor por sus hijos y la esperanza de mantener la armonía familiar la llevaron a soportar más de lo debido. "Lo defiendes con todo el amor siempre, porque no he estado más que en esa posición desde el amor, y porque amo a mis hijos. Uno aguanta y soporta, y dices: ‘no, no pasa nada’, y he perdonado desde el fondo de mi corazón. Pero también le he dicho: ‘no te equivoques, no porque te perdono quiere decir que justifico tus acciones’”, expresó.

Alicia reveló que su separación formal con Cruz Martínez ocurrió en 2021 y que actualmente se encuentra en trámites de divorcio. Aseguró tener pruebas documentales que respaldan su versión. "Sí, tengo constancias, tengo cartas notariadas, que están también en su poder (…) Y le he pedido que, por el bien de los hijos, llevemos el proceso con calma, como buenos amigos”.

La cantante también compartió que sus hijos han estado al tanto de su deseo de separarse desde hace más de un año, aunque Martínez no ha aceptado la situación. "En diciembre del 2023 me senté con todos en mi recámara, con él presente, y les dije que mi decisión era firme y que tenían que apoyarme y entenderme. Ellos dijeron que lo sabían y que estarían bien con mi decisión. Él, sin embargo, no ha estado a gusto con eso y no acepta el divorcio”, concluyó.

Con estas declaraciones, Alicia Villarreal busca visibilizar las dificultades que enfrentan muchas mujeres al intentar romper con un ciclo de violencia, al tiempo que subraya la importancia de proteger a sus hijos y mantener la serenidad durante este proceso legal y emocional.

Fuente: Tribuna