Brandon Sklenar aclara rumores sobre "apoyo" a Justin Baldoni en medio de pelea con Lively

Los Ángeles, California. - Después de que Brandon Sklenar despertara especulaciones sobre un supuesto gesto de solidaridad hacia Justin Baldoni en medio de su disputa legal con Blake Lively, el actor ha salido a aclarar la situación. La controversia surgió cuando Sklenar, de 34 años, asistió a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair luciendo un broche floral idéntico al que Baldoni, de 41 años, usó en el estreno de It Ends With Us el año pasado, debido a esto los fanáticos rápidamente interpretaron el accesorio como una señal de apoyo a Justin, quien ha estado envuelto en una complicada batalla legal con Lively, de 37 años.

Sin embargo, Sklenar negó rotundamente cualquier intención oculta detrás del broche. “Sinceramente, no. Desearía poder decir que lo hubo”, declaró a People durante el estreno de su película Drop en el festival SXSW. “Fue una casualidad total. Me desperté por la mañana, vi un artículo y pensé: ‘Oh, maldita sea’. Literalmente no tenía ni idea”.

El actor explicó que simplemente quería usar un broche floral para complementar su atuendo y eligió el color rosa porque le pareció atractivo. “Y resulta que alguien más lo usó antes que yo”, agregó. El accesorio, un pin Blush Parrot Bloom de Anabela Chan valorado en mil 806 dólares, fue seleccionado por su estilista Madeleine Kennedy. Está hecho de oro vermeil de 18 quilates y cuenta con una piedra de citrino cultivada en laboratorio de 6.5 quilates.

A pesar de las explicaciones de Sklenar, la coincidencia no pasó desapercibida. Tras publicar una foto de la fiesta en Instagram con la leyenda "Vanity Fair X, larga vida al (broche)", los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar. “¿No es este el mismo broche que JB usó en el estreno? ¿Es esto una muestra de solidaridad?”, preguntó un usuario. Otros comentarios reflejaron opiniones encontradas. Algunos defendieron a Brandon, sugiriendo que estaba atrapado en una situación complicada, mientras que otros lo acusaron de intentar ganar simpatía pública tras haberse distanciado inicialmente de Baldoni.

Cuando The Hollywood Reporter le pidió una opinión directa sobre la disputa legal entre Lively y Baldoni, Sklenar adoptó una postura neutral: “Solo espero que todos recuerden de qué trata la película y por qué la hicimos en primer lugar. Se trata de amor, de apoyar a las mujeres y ayudar a las personas en tiempos difíciles”.

Cabe recordar que la polémica entre Lively y Baldoni escaló luego de que Blake presentara una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando al actor de Jane the Virgin de acoso sexual y represalias en el set de It Ends With Us. Justin respondió con una demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, acusando una campaña de desprestigio, mientras que Lively contrademandó el 31 de diciembre, alegando un plan para dañar su reputación. El conflicto legal continúa intensificándose, con un juicio programado para marzo de 2026 en el Distrito de Manhattan.

Por ahora, Brandon Sklenar sigue enfocado en su carrera. Además de interpretar a Spencer Dutton en la precuela de Yellowstone, 1923, también protagoniza el thriller Drop, que llegará a los cines el próximo 11 de abril. Próximamente, también participará en The Housemaid de Lionsgate, dirigida por Paul Feig, el mismo cineasta detrás de la nueva película de Blake Lively, Another Simple Favor. La controversia sigue viva, pero Sklenar insiste en que su elección de accesorio fue solo eso: una elección de moda sin mensajes ocultos.

Fuente: Tribuna