¿Discriminación? Actriz de Televisa denuncia que fue víctima de productores de novelas

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Lorena Herrera, recientemente brindó una entrevista impacta a varios medios de comunicación, como Venga la Alegría, en el que no tuvo reparos al momento de afirmar que sí sufrió discriminación por su aspecto físico, denunciando ser víctima de esta situación por parte de varios productores de novelas, que no la veían más allá como la mujer sexy en Televisa, y no una artista.

Siendo apenas una jovencita en sus 20's, Lorena llegó al mundo del espectáculo de la mano de la empresa San Ángel, donde por varios años fue considerada como su estrella más sensual, formando parte de melodramas, interpretando el papel de la villana hermosa o la tercera en discordia, como El Premio Mayor, María Isabel, Mi Destino Eres Tú, Amy, La Niña de las Mochila Azul y Lola Érase Una Vez. De igual manera ha estado en realitys como Inseparables.

Ahora, durante una entrevista con el matutino de TV Azteca, reconoció que ella cuando comenzó con su carrera no esperaba ser reconocida por ser un sexsymbol, ni por su cuerpo, sino que quería ser considerada como una de las mejores actrices, casi como Silvia Pinal: "Yo quería entrar a este medio y lo que quería, era ser una gran actriz, yo quería ser reconocida como una gran actriz, yo admiraba a Ofelia, la sigo admirando, y a grandes actrices, y yo quería ser eso".

No me daba cuenta que no estaba haciendo las cosas bien, por lo mismo de lo jovencita que estaba, inmadura e inconsciente", agregó.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, mencionó que ella no se daba cuenta que el usar faldas cortas y blusas apretadas, además de su rubia cabellera y escultural cuerpo, la llevaron a dar la imagen que no quería y una vez que fue encasillada en ella, no pudo salir por más que hizo cosas diferentes: "Llegaba con las falditas chiquititas, con los mega escotes, y es obvio que me iban a dar otro tipo de personajes, la sexy, come hombres y al principio estaba bien, pero ya después yo decía 'yo quiero que me vean de otra forma', pero era tarde".

Finalmente, Lorena asegura que aunque han pasado casi tres décadas de cuando ella ingresó al mundo del espectáculo, puede afirmar que no ha cambiado nada el estereotipo de que si eres hermosa y rubia no puedes hacer otra clase de cosas que no sea las ya mencionadas: "No creo que haya evolucionado, los estereotipos, si te ven guapa, sexy, rubia, eres tonta, hueca, vacía, frívola, y aunque a lo largo de los años hayas demostrado en otros proyectos, realitys, novelas, a la gente se le olvida y te siguen estereotipando".

