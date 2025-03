Drama en Televisa: Galilea Montijo pone en su lugar a Flor Rubio: "Quiere tergiversar todo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se fuera tachada de "payasa" y "ridícula", Galilea Montijo en una reciente entrevista con varios medios de comunicación, no dudo en sacar las garras en su propia defensa y sin pensarlo puso en su lugar a la polémica presentadora, Flor Rubio, asegurando que únicamente lo que quiere es "tergiversar todo" lo que dijo en un podcast. De recibir respuesta, esto se podría convertir en un nuevo drama en Televisa.

Durante su entrevista en el Karime Kooler, Galilea contó la ocasión en la que 'El Capi' Pérez se burló de su matutino y que ella en ese momento solo pudo decir: "Ni los conozco, ni los he visto en mi vida. No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es". Enojada por estas declaraciones, Rubio afirmó que era imposible que Montijo no conociera al presentador si era de los más importantes en TV Azteca: "Me pareció poco creíble, ¿en qué mundo vive Galilea? Es una figura muy importante para TV Azteca. Absurdo, son payasaditas de conductora importante".

Como era de esperarse, en cuanto la prensa se topó con la presentadora de La Casa de los Famosos México, le cuestionaron que le dice a la conductora de Venga la Alegría por decir que solo se hacía la importante por payasa, Montijo fue contundente, asegurando que ella solo tiene un buen trato con su colega y si ella malinterpretó lo que dijo no es su problema: "Yo a Flor, lo único que ha tenido de mi parte, es que siempre la he tratado muy bien, que ella malinterprete lo que yo comenté en un podcast, como hace todo el mundo, no es mi culpa".

Tras esto, la presentadora de Netas Divinas agregó que ella, solamente estaba contando la anécdota de la ocasión en el que le mencionaron que el creador de La Resolana se burló de ella y el programa Hoy, disque superándolos en todo aspecto, y que en ese momento ella no lo conocía realmente, pero ahora sí lo hace: "Yo conté una anécdota, o sea, después de muchos años ya sé quién es, un conductor de en frente, cuando, en ese momento él salió y dijo algo de nosotros, la verdad yo no sabía que había otro 'Capi', lo sigo sosteniendo".

Finalmente, aseguró que si la conductora de Dulce y Picosito quería tomar de manera muy diferente a como ella lo dijo, no estaba en su control y no era responsable de lo que decía, sino que solo Flor podía dar la cara al respecto: "Ya que Flor Rubio lo quiera tergiversar todo y cambiarlo, ya no es mi culpa muchachos. Ella es responsable de lo que dice y lo que entienda". Cuando quisieron hablar de Gala Montes y sus ataques a Karime Pindter, Galilea se negó responder y se fue de inmediato.

Fuente: Tribuna del Yaqui