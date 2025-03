Hermana de Aleska denuncia abuso de poder en la Fiscalía, amenazas y culpa a Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de enterarse por medio de las noticias y videos en redes sociales, Michell Roxana Castellanos, hermana menor de Aleska Génesis Castellanos, empleó sus redes sociales para salir en defensa de la venezolana, denunciando abuso de poder y de corrupción en la Fiscalía, asegurando que todo fue planeado y amenazas de su exnovio lo confirmaría todo. Incluso culpó a Telemundo de dar información para armar todo este escándalo.

Sin imaginarse que podría salir de La Casa de los Famosos All Stars, creyendo que tendría la oportunidad de llegar hasta las últimas semanas, como la temporada pasada, Aleska se llevó un doble golpe, pues además de ser la eliminada de la semana, también fue detenida por los elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por el mismo delito que se le señaló el año pasado: robo de relojes de alta gama.

Ante esto, Michell empleó la cuenta de Instagram de su hermana y la de ella para asegurar que la detención "fue un acto planeado e ilegal, asegurando que fue su expareja, Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien con su dinero y poder en México movió las cosas para hacer que detuvieran a su hermana sin una razón de verdad: "Culpo directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio, autor de todos los casos falsos, quien me ha estado enviando mensajes de amenazas justo en el momento en que la policía llegó a detener ilegalmente a Aleska en la Ciudad de México".

Según lo dicho por la influencer, la modelo venezolana fue detenida sin orden de aprehensión, señala a la Fiscalía de actuar de forma ilegal permitiendo el abuso de poder y corrupción, que Rodríguez le enviaba mensajes sobre la cárcel, que ahora entiende era clara amenaza de lo que pasaría, confirmando así que fue planeado: "Esto no es justicia, es corrupción y una clara evidencia de cómo el dinero y los sobornos permiten que ciertas personas manipulen la ley a su favor. Hago responsable a Rodríguez Borgio y a las autoridades corruptas que permitieron este acto ilegal. No vamos a quedarnos callados. Exigimos justicia".

La menor de las Castellanos exigió que se hiciera justicia para su hermana y que investigaran a las autoridades, que además de todo la detuvieron sin usar uniforme como debe de ser, pidiendo al público que tampoco se dejen engañar y entiendan que no hay nada contra Aleska: "No más abusos y corrupción por parte de la Fiscalía, trabajando a merced de corruptos. No se dejen engañar, ninguna orden de aprehensión se hace efectiva solo justo después de su eliminación de un programa. Así no procede la Fiscalía".

No se le dio el derecho constitucional a una llamada para comunicarse con su familia, cosa que Telemundo debió hacer. Telemundo debe y tiene la obligación de decir realmente lo que pasa, y decir porque no informaron a la familia de lo sucedido, para ella tener derecho a estar acompañada de un abogado particular y no ser llevada a Santa Marta de esa manera. Acá el gran responsable de su situación y seguridad es Telemundo", fue otra mensaje sobre la situación de su hermana.

Por su parte, en el matutino de Hoy Día, se enlazaron con una de las presentadoras del reality show, Jimena Gállego, quien dejó en claro que Telemundo no tenía conocimiento de su orden de aprehensión y mucho menos que al salir sería arrestada, afirmando que ella incluso ya había anunciado que hasta al día siguiente le haría la entrevista y de la nada, cuando ya estaba por irse a su casa la regresaron para informar de lo sucedido y que informara al público.

