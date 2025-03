Lady Gaga revela el significado especial de su primer anillo de compromiso hecho de pasto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Lady Gaga compartió detalles conmovedores sobre su reciente compromiso con Michael Polansky, revelando que antes del espectacular anillo de diamantes valorado en hasta 2 millones de dólares, hubo uno mucho más sencillo pero cargado de significado: una brizna de hierba.

En una entrevista durante The Howard Stern Show el martes, la estrella del pop reveló que Polansky le propuso matrimonio dos veces, y el primer anillo no fue una joya lujosa, sino una pieza de vegetación envuelta en resina. "Me consiguió dos anillos y uno de ellos era la brizna de hierba, ese es el primero con el que me propuso matrimonio", comentó Gaga, de 38 años. "Los amo a los dos, pero la brizna de hierba... no puede reemplazar algo que tiene un significado como ese".

Lady Gaga revela el significado especial de su primer anillo de compromiso. Foto: Internet

Pero eso no fue todo, pues la cantante de Poker Face recordó la conversación previa que tuvo con Polansky, de 41 años, antes de que él se arrodillara el 1 de abril de 2024. "Me dijo: 'Si alguna vez te propongo matrimonio, ¿cómo lo hago?'", compartió Gaga en una reciente entrevista con E! News. "Le dije: 'Toma una brizna de hierba del patio trasero y envuélvela alrededor de mi dedo'. Y lo hizo".

Aunque después llegó el anillo de diamantes con un impresionante corte ovalado, estimado entre 10 y 20 quilates, Gaga aún luce la banda con la brizna de hierba verde justo por encima de su colosal joya. El gesto simbólico fue tan significativo para Gaga que incluso inspiró una canción titulada Blade of Grass, incluida en su nuevo álbum Mayhem.

De hecho la letra del estribillo refleja la ternura de la propuesta: "Ven y envuelve esa brizna de hierba / Alrededor de mi dedo como un yeso... He estado tan solo en este campo / Luchando una batalla sin escudo / Ven y envuelve esa brizna de hierba / Y la haremos durar".

Gaga y Polansky mantuvieron su relación en privado hasta sorprender a sus fanáticos en el Festival de Cine de Venecia 2024, donde la cantante lució por primera vez el espectacular anillo de diamantes. La pareja no escatimó muestras de afecto durante el evento. Según un experto en joyería, el diamante ovalado podría valer entre 500 mil y dos millones de dólares.

Sobre los planes de boda, Gaga prefirió mantener los detalles en secreto, aunque bromeó sobre las opciones que han considerado. "Conociéndome, también podría convertirse en un circo con unicornios", dijo en una aparición en Jimmy Kimmel Live! en octubre. También mencionó que existe la posibilidad de "ir al juzgado y pedir comida china después".

Lady Gaga y Michael Polansky comenzaron su relación en 2019, después de conocerse en un evento. La confirmación llegó cuando fueron vistos besándose en Las Vegas en la víspera de Año Nuevo. La cantante admitió durante una entrevista en Good Morning America que desde la primera cita, le preguntó a Polansky sobre sus planes de "matrimonio y tener hijos" para asegurarse de que ambos compartían la misma visión a futuro. Con un anillo de diamantes y otro de hierba, la historia de amor de Lady Gaga y Michael Polansky combina lujo, romanticismo y un toque personal único.

Fuente: Tribuna