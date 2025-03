Lo intubaron y no despertó: Conductor de 'Ventaneando' muere y filtran su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un mes de la muerte de Daniel Bisogno, dejando devastados a cientos en la industria del espectáculo, su hermano menor, Alex Bisogno, acaba de dar una entrevista para TV Notas, en la que filtró su última voluntad sin rodeos, confesando finalmente si hay testamento o no. El polémico presentador de Ventaneando pasó sus últimos días hospitalizado y tras ser intubado ya no despertó.

El 20 de febrero del 2025, parecía que solamente traería polémicas noticias sobre lo que sucedería en Premios Lo Nuestro, sin embargo, la mayor parte de esta premiación y de todo lo que ocurrió en el día, quedó de lado cuando Pati Chapoy mediante sus redes sociales confirmó que Bisogno perdió la vida tras años luchando por su salud. El hermano del presentador días después, contó que fue intubado, como esperanza de que pudiera darle tiempo a mejorar, aunque los médicos ya aseguraban que no lograría salir de estas complicaciones por una bacteria.

Ahora, entre tantos dimes y diretes de la herencia del presentador de Ventaneando, si le dejó todo a su hija, si es mentira que se preparó o que hubiera peleas entre Alex y Cristina Riva Palacio, ex de Daniel, ahora, es el hermano de Bisogno quien en TV Notas dejó una vez más en claro, que todo era para su hija, Michaela Bisogno: "La última voluntad de mi hermano fue que sus propiedades y el seguro de vida fueran para mi sobrina. En ninguna circunstancia se podrían vender antes de que ella sea mayor de edad. Ella será quien tomará la decisión de si las vende o las renta, pero no por el momento. No hay pelea por las cosas, al contrario".

El expresentador de Al Extremo, explicó que deberán de hacer un juicio de sucesión para que todo quede oficialmente a nombre de la menor, pero que ello será hasta que las autoridades pertinentes consideren que ya es tiempo y que Michaela pueda disponer de todo lo que dejó Daniel: "Próximamente se tiene que hacer un juicio de sucesión. Hasta que las autoridades determinen que ya se puede hacer uso de los bienes que dejó, se podrán manejar y las ganancias serán para su hija".

Sobre sus objetos personales, Alex afirma que no hay peleas y en una reunión con calma, entre toda la familia, se decidirá que va para cada quien, aunque especialmente se lo darán a su padre y él tomará sus decisiones sobre que hacer con la ropa: "Respecto a su ropa y cosas personales, supongo que tendré que llevar a mi papá a que revise y vea qué se quiere quedar. Todo lo que está dentro de la casa le pertenecía a mi hermano y ahora que ya no está son de toda la familia". Afirma que sus cenizas pasarán a un nicho.

Sus cenizas están en su casa como él quería. Después las iremos a depositar a un nicho junto con las de mi mamá, para que estén juntos. Yo creo que lo haremos en una iglesia. Todavía no sabemos exactamente", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui