Markitos Toys, influencer vinculado a Los Chapitos, manda mensaje al 'Nini', su exguardia

Sinaloa, México.- El reconocido influencer y cantante, Markitos Toys, que hace poco fue expuesto como miembro de Los Chapitos, en los volantes que tiraron por toda Sinaloa y publicaron por todo Internet, mediante sus redes sociales ha demostrado que no esconde la cercana amistad con el denominado 'El Nini', que fue el jefe de seguridad de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y le mandó mensaje por su cumpleaños.

Marco Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, es un influencer que se ganó su gran fama mediante su canal de YouTube y sus redes sociales, como Insatgram, en el año del 2019, compartiendo videos de su extravagante vida, como viajes por Francia, España, Cuba, entre muchos otros. De igual manera, también presume su impresionante colección de autos deportivos, joyas, ropa de marca y mucho más.

Pero, además de su vida como celebridad en Internet, el también cantante ha estado en el centro del escándalo por su amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, mejor conocido como 'El Nini' y colaborador de hijos de 'El Chapo'. Incluso el mismo Markitos ha declarado que es un gran amigo de este y no siente vergüenza de decirlo, aún después de que fue detenido en un operativo por aire y tierra en Culiacán, Sinaloa, por los elementos de la Guardia Nacional y personal de las Fuerzas Armadas de México, el 22 de noviembre de 2023. Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Nueva York.

Después de la detención de 'El Nini' a través de un video en su cuenta de Instagram, que rápidamente se viralizó en X, antes conocido como Twitter, Markitos apareció llorando y declaró que no le importaba que se rieran de él, o que dijeran que tiene miedo, pues él sabe que hace las cosas derechas y no tiene miedo de nada, pero que Nestor es su amigo y le duele que se lo hayan quitado y saber que no podrá verlo o hablar con él porque tiene "una bonita amistad".

Y ahora, el pasado 10 de marzo, compartió en sus historias, una fotografía en la que se puede ver una mesa decorada con confeti y un reloj de lujo de oro, junto a una foto en la que no se alcanza a ver el rostro completo del hombre en este, con el mensaje: "Otro año más de vida. mi amigo, un abrazo hasta donde estés. Se le extraña viejo". Y aunque no mencionó al exintegrante de Los Chapitos, se dice que es para él, pues su cumpleaños fue el 9 de marzo. Hasta el momento no ha dado más declaraciones.

