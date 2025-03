Nicola Porcella, "machista y prepotente": Ganadora de 'Soltero Cotizado' expone su careta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Nicola Porcella no es el hombre simpático y amoroso que aparece en la pantalla cada mañana en el matutino de Televisa, debido a que recientemente Carolina Mendoza, que fue la ganadora de su reality show, Soltero Cotizado, acaba de brindar una entrevista a TV Notas, en la que expone su careta y afirma que en realidad es un hombre "machista y prepotente".

Después de que terminó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en la televisora San Ángel pusieron en su lugar el programa de Nicola, el cual fue creado para encontrarle una pareja. El proyecto no fue como otros, ya que había varias embusteras y otras románticas, y Porcella tenía que sacar a las embusteras que no querían realmente nada serio, solo el dinero, y a las románticas que sí iban por su corazón. Carolina era de las embusteras que incluso estaba casada.

Ahora, a un par de meses de haber sido la ganadora del millón de pesos y haber rechazado a nivel nacional al expresentador de Hoy, exhibiendo justo hasta ese momento final que estaba casada, Carolina decidió exponer que Porcella no es el hombre que se muestra ante la pantalla, pues ella detrás de cámara vio una cara que no le gustó: "Como ya lo he dicho, no me siento mal de haber bateado a Nicola. No es mala persona, pero tampoco es un hombre espectacular. Él hizo ciertos comentarios machistas y denigrantes hacia mi persona. No quiero entrar en detalles. Obviamente no salieron en pantalla".

La mujer, que es empresaria y forense, declaró que en: "En caso de que yo no hubiera estado casada, él no sería el hombre ideal que quisiera en mi vida". De la misma manera agregó, que el actor de El Amor No Tiene Receta es otras persona cuando no lo enfoca una cámara: "Nicola es el claro ejemplo de que a veces hay personas que se comportan de una forma frente a la cámara y cambian cuando están detrás. No dejaría a mi esposo por nadie en el mundo".

Según Mendoza, La Casa de los Famosos México hizo que la fama se le subiera a la cabeza a Porcella y que él se mofaba de ser la estrella del show y fue testigo de como es que trató muy mal a uno de los elementos de producción, y le gritó horrible cuando solo le pidió que saliera a hacer su trabajo: "Recuerdo que un día estábamos en un camioncito para grabar una escena romántica y uno de producción le pidió que se bajara. Él le dijo: ‘¡Yo no me voy a bajar! Yo aquí soy la estrella. Tú tienes trabajo por mí’. Le cerró la puerta".

La también experta en cosmetología declaró que ella lo confrontó y le dijo que se le cayó del pedestal en el que lo tenía, y que de inmediato el exparticipante de Guerreros 2020 quiso justificarse, diciendo que el hombre lo agredió primero, a lo cual Carolina afirman que no es cierto, que ella jamás vio que le hablaran de mala manera, mientras que a él lo vio maltratar a otro empleado: "Ese día no quería grabar nada y hasta se quería ir del programa. Frente a la cámara le sale su lado lindo y detrás saca su prepotencia a todo lo que da. Definitivamente, le quedó grande el sobrenombre de 'El Novio de México'. Hay mejores personas que merecen ese título".

Finalmente, Carolina deja en claro que duda mucho que el peruano pronto vaya a encontrar una relación seria, debido a que no cree que él esté listo para ello y más porque realmente no es el galán, atento y caballero que finge ser: "No creo que logre conseguir pareja pronto. Siento que él no está listo para encontrar el amor. No es un hombre de relaciones serias. Tiene tratos muy extraños. Detrás de cámaras no es caballeroso. Es prepotente y presumido. Su papel de víctima ha impulsado su carrera".

Después del programa he recibido mucho ataque por parte del fandom de Nicola. La verdad, no es algo que me desestabilice. Tomo los comentarios con burla y humor. No entiendo por qué se pueden enojar tanto. Hay que entender que todo es show. Claramente fui una embustera. Sin embargo, les agradezco por todo y por la importancia que me han dado. El hate no cambió mi vida", concluyó.

